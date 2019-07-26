تعرّف على 7 فوائد لعصير الخيار

يوجد العديد من الفوائد لعصير الخيار تجعلك تحرص على تناوله من وقت لآخر لتغتنم هذه الفوائد لجسمك وصحتك، ويعتبر عصير الخيار من أكثر عصائر الخضراوات فائدة لصحتك ولجمالك، فما هي فوائد عصير الخيار؟ وما هي طريقة تحضيره؟ وكيف تستطيع الحصول على الفوائد الكاملة منه؟

ويمكن تناول عصير الخيار النقي أو خلطه مع خضراوات أخرى للحصول على فوائد عديدة ورائعة للصحة. وفيما يلي كافة المعلومات الهامة حول هذا المشروب السحري:

1- غني بالمواد الغذائية الهامة

إن تناول عصير الخيار يومياً بانتظام يساعد على تزويدك بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، مثل: فيتامين أ: إذ يساعد عصير الخيار على تزويد الجسم بما يقارب 86-109 وحدة من فيتامين أ الهام لصحة العيون والعظام والخلايا والبشرة! فيتامين ك: يحتوي عصير الخيار على نسبة عالية من فيتامين ك الهام لصحة العظام والأسنان وتقوية الدورة الدموية والسيطرة على مستويات سكر الدم. الألياف الغذائية: تساعد الألياف الغذائية المتواجدة في عصير الخيار على تحسين الهضم ومكافحة أمراض القولون والبواسير!

2- إعادة توازن الهرمونات

تساعد محتويات عصير الخيار التغذوية الغنية على إعادة التوازن لأي خلل حاصل في الهرمونات سببته مشاكل الغدة الدرقية، ولكن بالطبع هذا لا يغني عن استشارة الطبيب.

3- تعزيز صحة جهاز الدوران

يساعد عصير الخيار على تحسين صحة جهاز الدوران بعدة طرق، وهذه أهمها: تسريع تجلط الدم، الأمر الذي يساعد بشكل خاص الأشخاص المصابين بمشاكل نزف الدم ونزيف اللثة أو حتى بطء التئام الجروح. خفض مستويات الكولسترول الضار، إذ وجدت بعض الدراسات أن بذور الخيار المتواجدة في داخل الثمرة والتي تدخل في تكوين عصير الخيار تساعد على خفض الكولسترول الضار وزيادة الكولسترول الجيد.

4-نضارة البشرة الخيار

مصدر رائع للسيليكا والتي هي أحد أهم معادن الجمال! لذا فمن الممكن الاستفادة من محتويات الخيار الغذائية عبر تطبيق شرائح الخيار موضعياً على البشرة وكذلك عبر شرب عصير الخيار يومياً بانتظام. كما يحتوي عصير الخيار على مواد تقاوم بطبيعتها أي تورم أو احمرار في الجلد، ما يجعل فوائد هذا العصير بالفعل رائعة وسحرية.

5- تعزيز المناعة

يعمل عصير الخيار على تزويد الجسم بمزيج مذهل من المعادن والفيتامينات والتي تساعد بدورها على تقوية جهاز المناعة وزيادة إنتاج كريات الدم البيضاء وبالتالي تحسين قدرة هذا الجهاز على مكافحة الأمراض، خاصة الأمراض الموسمية مثل الانفلونزا.

6- لصحة العيون

يعتقد الخبراء أن عصير الخيار هو من أفضل العصائر الطبيعية لحماية العيون وتحسين النظر بشكل ملحوظ. كما أن محتواه من الفيتامينات عامة وفيتامين أ بشكل خاص يجعله عاملاً مساعداً في الحماية من مشاكل العيون التي قد تطرأ مع التقدم في السن، مثل إعتام عدسة العين.

7- تنبيت الشعر

يعتبر عصير الخيار عصيراً مذهلاً في فوائده للشعر، إذ إنه يحتوي على مواد خاصة تساعد على منع تساقط الشعر وتعزيز إنبات ونمو الشعر بشكل صحي.

8- ترطيب وتبريد الجسم

يتكون ما نسبته 95% من ثمرة الخيار من ماء ممزوج بمادتين تساعدان بشكل كبير على منع حصول احتباس للسوائل في الجسم، لذا فإن عصير الخيار يساعد الجسم على التخلص من السموم والحفاظ على رطوبته ومنع الجفاف.

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