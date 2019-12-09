تعلّم معنا اتيكيت اللبس الشتوي

فصل الشتاء هو فصل الأمطار والثلوج والبرودة، حيث في الأجواء العاصفية يبحث الجميع عما يناسب هذه من الملابس والأحذية الشتوية التي تدثرك بالدفء وتقيك البرد القارس، إلى جانب كونها تبرز أناقتك وذوقك الرفيع في اختياراتك.

وفي هذا المقال نقدم لكم اتيكيت اللبس الشتوي:

1- يفضل خلع المعطف فور دخول المكان المقصود مع إعطائه للموظف لتعليقه، أو وضعه على الكرسي الفارغ، أو تعليقه على الكرسي.

2- يفضل إغلاق المظلّة قبل الصعود في وسائل النقل أو دخول أي مكان مغلق مع الحرص على وضعها في المكان الخاصّ بها تلافيًا لئلا تُبلّل الأرضية، ويجب الحرص عند استعمال المظلة على عدم اصطدامها بمظلَّات المارة في الشارع.

3- عندما ترتدي زوجين من القفازات لا يحبذ مصافحة الآخرين إلا إذا كان في الشارع ولاقى أحدًا من معارفه أو أقاربه صدفة، ولمجرد دخول أي مكان مغلق، يجدر خلع زوجي القفازات، مباشرة.

4- يفضل نزع القبعة عن الرأس فور دخول أي مكان مغلق مثل مطعم، مكان عمل، عند بيت الأقارب او الأصدقاء.

5- في حال اتساخ الحذاء جرَّاء الماء المتراكم على الطريق يُفضَّل الاستفسار عن إمكانيّة خلعه قبل الدخول إلى منزل المضيف.

وفي المقابل يفضل البيت أو المكان الذي تدخله أن يؤمن البديل.

المزيد من الصحة والجمال:

نصائح لشراء النظارات الطبية المناسبة لشكل وجهك

أسباب صعوبة الرجيم في الشتاء