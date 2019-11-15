نصائح لشراء النظارات الطبية المناسبة لشكل وجهك

شهدت صناعة النظارات الطبية طفرة كبيرة في الأعوام القليلة الماضية، خاصة بعد أن تمكنت الشركات العالمية من الدمج بين العدسات الطبية ذات التقنيات الحديث في مجال إصلاح مشاكل الإبصار المختلفة، والتصميم الانسيابي الجذاب الذي يزيد من وقار الرجل ووسامته.

وكشفت دراسة حديثة، عن أن 75% من سكان العالم في حاجة إلى نظارات طبية، وهذا يعني أن ثلاثة من بين أربعة يعانون من مشاكل في الإبصار.

وبالرغم من اعتقاد كثيرين، أن الأرقام مبالغ فيها بعض الشيء، فإنه مع قليل من التفكير يبدو الأمر معقولًا، خاصة مع تضاعف الوقت الذي يقضيه معظم الناس أمام شاشات هواتفهم الذكية، أو اللابتوب، مما يتسبب في ضعف النظر.

نصائح مهمة قبل شراء النظارات الطبية (نظارات طبية)

تعتمد عملية شراء النظارات الطبية على عدة عوامل، منها التكلفة المادية، واختيار نظارات طبية مناسبة للوجه، إلى جانب العديد من الخطوات والنصائح التي يحب اتباعها لشراء نظارات طبية مناسبة لك، وإليك أشهرها:



فحص البصر

توجه إلى أحد المراكز الطبية؛ للقيام بفحص البصر عبر طبيب العيون المتخصص، وفي حال قيامك المسبق بتلك الخطوة، تجب مراعاة تاريخ صلاحية فحص البصر، حيث تجب إعادة الكشف كل عامين للبالغين، وكل عام واحد للأطفال؛ للتأكد من عدم تغير قياس النظر، والحصول على نظارات طبية مناسبة.

ويضم كارت فحص البصر العديد من الرموز والاختصارات الطبية التي يصعب فهمها للعامة، منها OD Oculus Dexter، والتي تشير إلى العين اليمنى، وOculus Sinister إلى عينك اليسرى.

إضافةً إلى Spher SPH الذي يشير إلى معدلات قصر أو طول النظر، وCylinder CYL إلى يشير إلى مقدار «الإستيجماتيزم».