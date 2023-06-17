تفاصيل إطلالة كيت ميدلتون في حفل ميلاد الملك تشارلز.. وسر التشابه بينها وبين ديانا..

ظهرت منذ قليل أميرة ويلز كيت ميدلتون بإطلالة رائعة باللون الأخضر، لحضور عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث والاستعراضات التي ستقدم خلال المناسبة، وهو الاستعراض الأول للعاهل البريطاني الجديد بعد توليح الحكم، حيث سيظهر وهو يمتطي حصانا وفقا للتقاليد والقوانيين المتبعة في البلاد.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية قد توقفت عن استعراض القوات وهي على صهوة حصان خلال هذا الحدث الذي يرمز على الأبهة الملكية البريطانية منذ العام 1986 لأسباب معينة لم تكشف عنها العائلة الملكية منذ ذلك الحين.

ويحتفل الملك تشارلز بعيد ميلاده الخامس والسبعين في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لكن الملوك البريطانيين يحتفلون بأعياد ميلادهم مرتين في السنة، بحيث تكون المرة الأولى في ذكرى مولدهم الحقيقي (يوم ولادتهم الأصلي) خلال احتفال خاص، ثم في حفل رسمي في حزيران (يونيو) بموجب تقليد يعود لقرون وسنوات عديدة اتبعته العائلات الملكية.

وترجع أصول هذا الاحتفال الذي يُطلق عليه اسم (Trooping the colour)إلى عهد الملك جورج الثاني عام 1748 والذي رغم ولادته في 30 تشرين الأول كان يرغب في الاستفادة من الطقس الجيد للاحتفال بعيد ميلاده.

تفاصيل فستان كيت ميدلتون الراقي من المصمم أندرو غن

أطلت الأميرة كيت بإطلالة ملكية بأحد درجات اللون الأخضر الزمردي والذي يسمى تحديدا باسم لون "جرين كيلي" (GreenKelly) بقماش الجاكار الفاخر ونهايات من جهة الياقة وتفاصيل علوية على الفستان وأماكن تموضع الأزرار بقماش الساتان الذي لائم قماش الفستان الأصلي وناسب الازرار المثبتة عليه، أما بالنسبة لتفاصيل الأزرار فجاءة مطرزة بأحجار وحبات لامعة يدويا زادت من فخامة وأناقة الإطلالة المتكلفة والراقية.

تفاصيل إكسسوارت كيت ميدلتون

بتنسيق ملكي وراقي اختارت الدوقة كيت تنسيق الإطلالة مع قبعة من صانع القبعات الشهير "فيليب تريسي" جاءت بنفس لون الفستان الراقي، واختارت ارتداء أقراط أذنين يعودان للأميرة ديانا بأحجار السافرون والألماس، أما خيارها للبروش فقد كان الأجمل حيث اختارت نفس البروش الذي ارتدته خلال يوم القديس باتريك في لندن، تحت اسم "حارس الشمرومك الأيرلندي الذهبي"، لائم الإطلالة وأضاف لها الكثير من الفاخامة والرقي.

الطلة الجمالية الهادئة والصيفية

تبلغ درجة الحرارة اليوم في لندن حيث تقام الاحتفالات أكثر من 25 درجة مما يعني أن الطقس حار نسبيا، فاختارت كالأميرة كيت مكياجًا بسيطا وصيفيا ببرايمر كطبقة أساس وخطي آيلاينر وظلال عيون باللون البيج وأحمر شفاه نيود لمظهر طبيعي وراقي.

هل تشابهت الإطلالة مع أحد إطلالات الأميرة ديانا؟

بالطبع! فدائما ما تتطلع كيت لأن تكون الاميرة التي تذكرنا بالأميرة الأيقونية ديانا ويلز حيث دائمًا ما تعتمد إطلالات بألوان وتفاصيل تشبه إلى حد كبير تفاصيل ذات الإطلالات التي كانت تعتمدها الأميرة ديانا في السابق.