تفاصيل إطلالة العروس "باربارا بالفن" في حفل زفافها الساحر من "فيفيان ويستوود"

أقيم حفل زفاف كلا من الممثل الأمريكي "ديلان سپروس" والممثلة وعارضة الأزياء العالمية وملاك "فيكتوريا سيكرت" المجرية "باربارا بالڤين" في دولة "المجر" بعد مواعدة غرامية دامت لأكثر من خمس سنوات مليئة باللحظات الرومانسية والعاطفية المميزة ولا سيما لحظات "موضة" مميزة.

أقيم حفل زفاف عائلي ضم أقارب وأصدقاء العروسين هناك، وكانت "باربارا" تبدو في غاية الجمال بفستان الزفاف الذي صمم من المصممة البريطانية "فيفيان ويستوود" في أيامها الأخيرة قبل وفاتها وسار العروسين باتجاه مذبح الكنيسة لإكمال مراسم الزفاف العائلي.

تفاصيل الإطلالة باربارا بالفن الأولى من "فيفيان ويستوود"

بدت الإطلالة الأولى التي ظهرت بها العارضة باربارا بالفين غاية في الأنوثة والسحر ومتماشية مع الطراز الغربي والأوروبي في اعتماد بدلات الأعراس والفساتين حيث أطلت بفستان زفاف أبيض اللون من تصميم البريطانية الراحلة "فيفيان ويستوود" من مجموعتها الأخيرة وجاء بتفاصيل راقية برقبة وصدر مفتوحين بشكل واسع بقصة هندسية مربعة الشكل ومنتظمة على الطراز الإنجليزي الرفيع.

وزين الفستان بـ"درابينج" بسيط وأنيق من جهة الخصر ليكمل الفستان وينسدل نحو الأرض ويجر خلفه ذيل متوسط الطول وأنيق. وكان الـ"بوستييه" العلوي الذي تشكل على هيئة "كورسيه" أنيقا وأضفى لمسة من الأناقة الرصينة إلى الإطلالة. ونسقت مع الفستان عقد الماسي من دار "بوشيرون".

إطلالة الحفل المسائي باللون الأحمر

كانت الإطلالة الثانية التي اعتمدتها باربارا من العلامة الإيطالية العريقة "فيلوسيفي دي لورينزو" بفستان من الساتان والأورجانزا باللون الأحمر القاني الذي يعبر عن الرومانسية والحب والتضحية.

وبدى خيار أنيق وحالم بتصميم "ميني بول جون" (Mini Ball Gown) وقصة صدر مربعة مع حمالات عريضة من ذات قماش الفستان واختارت أن تنسق الإطلالة مع "سنيكرز" أبيض اللون لمزيد من الراحة أثناء الإحتفال.

إطلالة أخرى بالأبيض الحالم

أما الإطلالة الثالثة فكانت باللون الأبيض أيضا من تصميم "فيلوسيفي دي لورينزو" أيضا وجاء بطول "ميدي" تقريبا، مع إضافة أنثوية وحالمة بـ"فيونكا" خلفية باللون الأبيض النقي.

ونسقته مع نفس تسريحة الشعر التي اعتمدتها في الإطلالتين الأخريات وبدت ايضا غاية في الأنوثة والأناقة بتنسيق مبدع من أنامل "لاو روتش" الذي يعمل الآن أيضا مع زيندايا وجينيفير لوبيز.

اعتمد في التنسيق على بريق حذاء بكعب من المصمم "جينيفيتو روسي" باللون الأبيض ومزود بشريط من البريق والأحجار الفضية الأنيقة لتكسر من هدوء الفستان وتعصف به باناقة أنثوية لافتة.