البوابة - تألقت رجوة آل سيف خطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، خلال مراسم عقد قران وحفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله على جميل ألكساندر ترميوتس، الذي أقيم يوم أمس الأحد في العاصمة عمان في مقر إقامة الملك عبدالله الثاني في "بيت الأردن".

وتساءل الجميع عن تفاصيل إطلالة خطيبة ولي العهد الأردني والتي حظيت بالكثير من التعليقات الإيجابية.

تفاصيل إطلالة رجوة بنت خالد آل سيف خطيبة الأمير حسين

الفستان

ارتدت الآنسة رجوة فستاناً باللون الأصفر بتوقيع مصممة الأزياء الصربية المقيمة في لندن روكسانا إلينكيك Roksanda Ilinčić وتمتلك ماركة أزياء اسمها Roksanda ، والتي قدمتها في عام 2005 في أسبوع الموضة في لندن.

الحذاء

أما الحذاء فكان أنيقاً ورقيقاً مع رسمة قلب على المقدمة ومصنوع من الستان البرغندي الداكن، من ماركة مالون سوليه (MALONE SOULIERS) L'Atelier Nawbar Marla 85 Mules in Satin

الحقيبة

في حين اختارت الأنسة رجوة حقيبة يد صغيرة "كلتش" باللون الذهبي من ماركة بوتيغا فينيتا (BOTTEGA VENETA)، وتشتهر بوتيغا فينيتا بمنتجاتها الجلدية عالية الجودة ، وهي تسود عالم الموضة كواحدة من أشهر العلامات التجارية الإيطالية الفاخرة التي عرفها تاريخها. تأسست في عام 1966 في شمال إيطاليا.

تميزت إطلالة الأنسة رجوة بالأناقة الهادئة التي امتزجت مع اللون الحيوي والمبهر للفستان الذي وصف بالمحتشم والأنيق.

إطلالتها في حفل حناء الأميرة إيمان بنت عبدالله

وهذه هي الإطلالة الرسمية الثانية للآنسة رجوة خلال أسبوع حيث تألقت في حفل حناء الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن عبد الله الثاني الذي أقيم قبل أيام في قصر الحسينية في العاصمة عمان، وحضرت الحفل بإطلالة ملكية مميزة، حيث اختارت فستان طويل باللون البرتقالي والفوشي والذهبي مستوحى من التراث الفلكلوري السعودي من ماركة (artofheritage)، وزينته بإكسسوار أنيق وتسريحة شعر بسيطة، وزوج من الأحذية باللون الأخضر من ماركة (gianvitorossi).

يذكر أن الآنسة رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف من مواليد (28 أبريل 1994) وهي مهندسة معمارية سعودية وخطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والدها من قبيلة سبيع، وهو رجل أعمال ومالك شركة السيف للمقاولات الهندسية المحدودة.

المصدر: ويكبيديا / الصور من صفحة الملكة رانيا (فيسبوك)

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