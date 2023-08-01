تفاصيل إطلالة زين أبو هنطش زوجة طارق جودة نجل الأميرة سمية

من أعالي جبل القلعة في عمان وبمنظر بانورامي خلاب للعاصمة الأردنية، احتفلت الأميرة سمية بنت الحسن بـزفاف نجلها طارق جودة ونجل السيد ناصر جودة و زين أبو هنطش في حفل أقيم يوم الجمعة الماضي في قلعة الجبل الأثرية.

يبدو أن سنة 2023 هي سنة مميزة للأسرة الهاشمية في الأردن، حيث تتوالي عليها المناسبات السارة ولعل من أبرز تلك المناسبات زفاف ولي عهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على سمو الأميرة رجوة الحسين الذي شغل العالم بأسره وشقيقته الأميرة إيمان العبدالله على السيد جميل أليكساندر اللذين أصبحا حديث العالم بأجمعه.

وحضر الحفل سمو الأمير الحسن بن طلال وعدد من الأمراء والدبلوماسيين والمدعوين.

تفاصيل إطلالة العروس زين أبو هنطش

تألقت العروس بإطلالة أنيقة وبيضاء راقية بتصميم جمع بين أرق الخامات وأجملها بين الشيفون والكريب جورجيت بتصميم ابتدأ بياقة مستديرة ومفتوحة بأكتاف مصممة لشكل هندسي شبه مستقيم، لينسدل الفستان وصولا إلى نهاية الحزام التي كانت مطرزة بحبات الكريستال الراقية التي تجمعت على الكم المزموم.

أما بالنسبة للطرحة فقد امتدت بأناقة بدءًا من إكسسوار الشعر الذي ميز الإطلالة والتسريحة، حيث تميزت الطرحة البيضاء المعمولة من التول الأبيض الناعم المطرز بتطريزات قماشية ناعمة على شكل دوائر صغيرة.

تفاصيل الحزام الذي زين الفستان والإطلالة الجمالية

تميز تصميم الفستان اللافت والانثوي بتفصيله الخصر المحدد بحزام قماشي ناعم على شكل X زاد من جمال الإطلالة وأبرز رشاقة العروس المتألقة.

وكانت الإطلالة الجمالية غاية في الروعة بمكياج جمع بين تدرجات الوردي والـ"نيود" حيث كان الـ"تنت" الوردي الذي أعطى توهجا للبشرة غاية في الرقي والأناقة.

إضافة إلى الظلال الوردية التي زينت العيون. أما لأحمر الشفاه فقد اختارت اللون الـ"نيود".

وأكملت الإطلالة مع تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة منخفضة وفرق شعر وسطي راقي.

من هي زين أبو هنطش؟

والدها دكتور القلب الشهير هادي أبو هنطش ووالدتها هي السيدة روند أرشيد، ابنة عم الأميرة فريال أرشيد والدة العاهل الأردني الأمراء طلال وغازي بن محمد.

تخرجت من كينغز أكاديمي عام 2012، حيث كانت زميلة ولي العهد الأمير الحسين في المدرسة الثانوية والتحقت بجامعة جامعة ريدنغ ثم حصلت على شهادة الماجستير في القانون من SOAS جامعة لندن.

والجدير بالذكر أنه قد تمت خطبة طارق جودة وزين هادي في أكتوبر الماضي في حفل حضره سمو الأمير الحسن بن طلال وعدد من الأمراء والأميرات.