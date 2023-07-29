تفاصيل عملية تجميل الأنف بالليزر وأبرز مخاطرها

صنف الإغريق القدماء الأنف على أنه أساس الجمال وتناسق الوجه وسر الوجه الصحيح بتفاصيل متوازنة وكاملة، فإذا كنت تتمتعين بأنف طبيعي جميل فأنت محظوظة.

أما إذا كان أنفك غير متناسق ويشكل عقدة أو مشكلة لك، فالحل في الإجراء الطبي والتجميلي فتتعدد الآن الإجراءات التجميلية.

تعد عملية تجميل الأنف بالليزر بمثابة إجراء غير جراحي تساعد على حل مشكلتك فتعتبر عملية سهلة وسريعة لكن كأي عملية جراحية تحمل بعض المضاعفات فتعرفي على عملية تجميل الأنف بالليزر وأهم مضاعفاتها.

كيف تتم عملية تجميل الأنف بالليزر؟

من ناحية عمليات وإجراءات التجميل المختلفة، تعتبر النساء عملية تجميل الأنف بالليزر من أكثر عمليات الأنف المفضلة، ومع ذلك، فهي ليست مناسبة للجميع.

وخصوصا إذا كان لديك أنف كبير أو منحني أو أنف روماني، فأنت بحاجة إلى إجراء عملية تجميل الأنف جراحيا لأن هذا الإجراء غير مناسب لك فهو يصنف من الإجراءات المناسبة في حال كنتي ممن لديهن حالة أنيف كبير أو معوج بزاوية أقل من 4 درجات.

وبسبب الخوف من المضاعفات بعد الجراحة، أصبحت عملية تجميل الأنف بالليزر عملية مفضلة للغاية وآمنة أكثر من غيرها، خاصة من ناحية التعافي بما في ذلك الكدمات والنزيف والضمادات التي توضع على الأنف بعد العملية، فإن عملية تجميل الأنف بالليزر هي في الغالب عملية خالية من المتاعب.

ويستمر التطبيق فيها حوالي 1-2 ساعات من الإجراءات المختلفة ويمكن للمرضى العودة إلى حياتهم اليومية خلال يوم أو يومين.



الإجراءات المتبعة أثناء تنفيذ عملية تجميل الأنف بالليزر

بداية يتم تحديد مشكلة الأنف وبناء على التشخيص، يتم فتح منطقة العملية بواسطة الليزر، ثم يقوم الطبيب بضبط المكان المناسب، خلال العلاج حيث يتعرض الجلد لليزر على سطح الأنف ليصبح أرق فيتم تقليل أنسجة الجلد المفرطة من خلال عملية تجميل الأنف بالليزر.

وبعد الانتهاء تغلق منطقة الليزر لإخفائه، وغالبا ما تكون الشقوق في فتحات الأنف من الداخل مما يجعلها عملية أكثر أمانا وسهولة.

بعد إغلاق الجرح، يتم تقوية الأنف بمفصل لضمان استقرار النتيجة، فيتم وضع جبيرة على جانبي الأنف من خلال وضع شريط عريض أسفل الأنف متصل بالحوض العلوي لجعل العملية أكثر تماسكا وضمان نتيجة نهائية صحيحة ومثالية.

ولذلك توفر عملية تجميل الأنف بالليزرس نتائج كبيرة من خلال إجراء صغير ومضاعفات قليلة.



المضاعفات التي من الممكن أن تخلفها العملية

على مقياس السهولة، تصنف عملية تجميل الأنف بالليزر من أنجح وأسهل العمليات التجميلية وتتميز بالمضاعفات القليلة، لكن من أهم مضاعفات عملية تجميل الأنف بالليزر هي احتمالية حدوث نزيف أو حرق نسيح الأنف عن طريق الخطأ، وأيضاً قد تسبب هذه العملية ببعض الكدمات في الأنف أو قد لا تتكلل بالنجاح مما سيتطلب تكرارها بعد بضع سنين أو أشهر.