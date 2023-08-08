أجمل إطلالات بيلا حديد الصيفية.. وتفاصيل مرض لام الذي عانت منه

باتت عارضة الأزياء الأميريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد (Bella Hadid) حديث الجمهور خلال الساعات الماضية بعد أن أعلنت عبر حسابها على منصة انستغرام شفائها التام من اضطراب المناعة الذاتية "لايم" الذي أصيبت به عام 2012، وذلك بعد فترة طويلة من المعاناة.

وحرصت بيلا على أن تعبر عن مدى فخرها بكونها لم تستسلم للمرض، وكانت رغبتها بمشاركة جمهورها ومعجبوها بصور أخيرة نشرتها على منصة انستغرام بينت فيها ملامح الأيام الصعبة التي قضتها محاولة تجاوز رحلة العلاج المؤلمة والطويلة التي مرت فيها باصعب مراحل العلاج من مرض "لايم" الذي أصابها.

وتزامنا مع هذا الخبر نستعرض لك أجمل إطلالاتها ونكشف لك ما إذا كانت ستعود إلى ساحة عروض الأزياء من جديد في هذا الخريف.

إطلالات أنيقة بالألوان الصيفية الفاتحة لـ بيلا حديد

خطفت العارضة الأمريكية الأنظار بإطلالة باللون الوردي الـ"باستيل" عبارة عن فستان قصير بقماش الـ"تريكو" الخفيف والمنقوش بنقشة شعار العلامة الأميريكية "مايكل كورس"، الذي جاء بتصميم مجسم بطول يصل إلى حد الركبة مع حمالات عريضة بقصة رقبة "هالتر نيك" ورقبة مستديرة، ونسقت معه صندل وحقيبة بقماش ال"بايثون" أو جلد الأفعى بذات الظلال الوردية الأنثوية والباستيل.

إطلالة باللون الأزرق بطريقة التسعينيات

كثيرا ما يتماشى اللون الأزرق القوي بشرة بيلا القمحبة فتميزت بهذه الإطلالة الأنيقة بفستان طويل ومجسم بقصة ماكسي -هالتر بكل أناقة بتصميم راقي من "رالف لورين" اكملت معه إطلالتها بشعر طبيعي على الاكتاف.

إطلالة أنيقة من وحي عارضات الـ"سوبر- مودل"

بـ"توب" أزرق اللون وشورت أبيض صيفي وناعم أطلت بيلا في أحد شوارع المدينة الأميريكية كاليفورنيا بإطلالة مستوحاة من أسلوب العارضة الأميريكية "سيندي كروفوورد" بشورت أبيض أنيق وخفيف وتوب أزرق من "توب شوب" وحذاء أديداس رياضي وجوارب بيضاء عالية وربطة شعر طبيعية ونظارات سوداء.

هل ستعود بيلا إلى نشاط عروض الأزياء هذا الخريف؟

نشرت بيلا عبر حسابها على انستغرام: "أنا الصغيرة التي عانت، فخورة لأنني لم أستسلم لنفسي.. أشكر أمي على الاحتفاظ بجميع سجلاتي الطبية، ودعمي، وإيمانها بي طوال هذه الفترة.. إذا اضطررت إلى المرور بكل هذا مرة أخرى، للوصول إلى هذه اللحظة بالضبط، سأفعل كل ذلك مرة أخرى".

وأضافت بيلا في منشورها الأخير: "أريد القول إن كنت تكافح فسوف تتحسن الأمور، ابق قوياً، وثق في طريقك، وستبدأ الغيوم في التلاشي"، كما وجهت العارضة الشهيرة الشكر للطاقم الطبي الذي قام بالعناية بها، ولكل من ساندها ووقف بجوارها في محنتها، وأضافت: "أنا أحبكم جداً".

وأرفقت بيلا تدوينتها بعدة صور لها خلال تلقيها العلاج في مراحل مختلفة، وأكدت أنها حرصت على أن تختار أكثر الصور إيجابية في تلك الفترة الصعبة، كما نشرت صور أخرى لمستندات طبية لحالتها. وأضافت المصادر المقربة بأن العارضة من المحتمل أن تعود إلى عروض موسم ربيع وصيف 2024 بين نيويورك ولندن وميلان وباريس في حال تجاوزت وأحرزت المزيد من التقدم فيما يخص حالتها الصحية.