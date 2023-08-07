خطوات أجمل تقنيات مكياج ننصحك بتطبيقهما خلال الصيف الحالي

يبرز مكياج فصل الصيف بكثير من الجرأة والتميز التي تجعله مختلفا عن غيره وعن باقي الفصول الأخرى، وذلك برسمات تعكس الفرح والإشراق خصوصا عند اختيار الألوان والتدرجات والصيحات التي تناسب موضة الفستان الألوان الرائجة حلال الموسم الحالي.

لا بد من أن تطلعي على أجمل رسمات وألوان وظلال المكياج التي يمكنك اختيارها بأساليب متنوعة وطرق بسيطة تجعلك محط أنظار الجميع.

ولا بد أن تمنحي عينيك إطلالة جمالية ملفتة للنظر مع تطبيق أفكار مكياج تناسب الإطلالات الصيفية التي يطغى عليها في الغالب الألوان الفاتحة والمشرقة. فاتبعي خطوات متقنة وطبقي أساليب متنوعة تجعل عينيك تبدو أجمل.

المكياج الذهبي بالظلال الـ"جليتر"

من أجمل صيحات المكياج وظلال العيون التي يمكنك اختيارها واعتمادها مع إطلالاتك الصيفية المسائية سواء كنتِ ترتدين اللون الأسود أو البيج أو الأبيض أو حتى تدرجات الأخضر والأزرق، فأصبح اللون الذهبي خلال هذا الموسم من أكثر الألوان رواجا وتماشيا مع الإطلالات اليومية المختلفة.

وطبقي صيحة اللون الذهبي القوي بتدرجات عصرية لتطبيقه على كامل الجفون العليا للعينين بطريقة جريئة ملفتة للحصول على عيون عصرية وغليتري.

وننصحك بتمرير الظلال الذهبية على الجفون العليا للعينين بشكل عريض ومجنح، مع تمرير اللون ذاته على الجهة السفلى للعينين والحفاظ على رسمات الحواجب البنية وفي بعض الحالات يمكن خلطه بالظلال البيضاء أو البيج لتأثير تارة مطفي وتارة أخرى لامع.

واحرصي على إضاءة أسفل العينين بالخطوط البيضاء لتبدو عينيك مشرقة وبارزة. كما اختاري مع هذا النوع من المكياج الوان احمر الشفاه المشمشي اللماع والبارز بظلال اللون الكريمي الرفيع لتحصلي على ماكياج متكامل.

مكياج بالظلال النيود اللامعة

ومن أجمل الصيحات الجمالية الملفتة والمناسبة للإطلالات الصيفية النهارية أيضا كما المسائية، صيحة المكياج اللامع والنيود الذي يعمل على تكبير حجم العينين بطريقة مسحوبة على الجهة الخارجية للجفون العليا وصولاً الى حدود الحواجب.

ويكن أن تستلهمي هذا المكياج في ساعات النهار أو خلال السهرات لتعزيز جمالك وملامحك المشرقة. فاستخدمي الهايلايتر حول العينين بطريقة متقنة وكاملة قبل إضاءة الجهة الداخلية باللون الفضي ويمكنك أيضا اعتماد اللون اللؤلؤي الفاتح وبأسلوب مشرق.

وعلى الجفون السفلى للعينين، اسحبي اللون الكريمي النيود مع الخطوط السفلى الى الخارج بطريقة مترابطة ومجنحة الى الاعلى.

وعند تطبيق هذا المكياج، يمكنك سحب اللون البراق خارج العينين مع جعل الظلال مترابطة بطريقة تبرز جمال ولون عينيك. كما حافظي على البشرة البرونزية مع سحب شعيرات الحواجب العريضة الى الاعلى بطريقة طبيعية. ولا تترددي بتكثيف طبقات الماسكارا السوداء بطريقة مسحوبة الى الاعلى.