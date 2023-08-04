العلامة التجارية تيفاني أند كو تجمع نانسي عجرم وفلورنس بيو وروزي من بلاكبينك

هي واحدة من أجمل الحملات الترويجية التي حاولت فيها العلامة العريقة Tiffany & Co عرض تشكيلة Tiffany Lock من خلال 4 سفيرات للدار، لكن كانت الحملة لهذه المرة مميزة جدا بتوقيع عربي-لبناني ،نانسي عجرم.

أطلقت علامة .Tiffany & Co حملة للقطع الجديدة في تشكيلة Tiffany Lock التي ضمت مجموعة من القلائد والخواتم والأقراط والأساور المتألقة بمختلف الألوان بين الذهبي والذهبي الأبيض والوردي والفضي.

وترمز هذه المجموعة للحب وقدمت علامة المجوهرات الأيقونية أربعة من سفراء الدار الأربعة لتقديمها بأجمل صورة حيث اختيرت نانسي عجرم جنبا إلى جنب وروزي وجيمين وفلورنس بيو.

قصة المجموعة وتعاون نانسي مع العلامة تيفاني أند كو

استوحيت المجموعة من الأرشيف الغني بالتصاميم على شكل قفل التي ميزت العلامة لأكثر من قرن، وقد عبر ألكسندر أرنو، نائب الرئيس التنفيذي لقسم التواصل وإدارة المنتجات في .Tiffany & Co على هذه الحملة قائلا: "يسعدنا إطلاق القطع الجديدة في تشكيلة Tiffany Lock بالتعاون مع سفراء العلامة، من خلال الحملة التي تحتفي بمعاني الحب التي تشكل جزءاً هاماً من هوية العلامة منذ تأسيسها عام 1837".

أما سفيرة العلامة نانسي عجرم فقالت: "يشكل الحب المصدر الرئيسي للإبداع بالنسبة لي، وتعكس تشكيلة Tiffany Lock أسمى هذه المشاعر وتؤكد على أهمية الروابط القوية والعلاقات الوثيقة التي لا تتأثر بمرور الزمن".

تألق نجوم عالم الـ"كي بوب" في الحملة

تألق كل من "جيمين" من فرقة "بي تي إس" الغنائية الشهيرة والمغنية في فرقة "بلاكبينك" روزي في الحملة الإعلانية الجديدة بإطلالات طبيعية ومشرقة ومزدانة بتصاميم علامة المجوهرات العريقة "تيفاني أند كو".

دائما ما تطل مطربة الـ"كي بوب" الآسيوية روزي بإطلالات رائعة وحيوية في الحملا الإعلانية الخاصة بالدار وفي هذه الأخيرة اختارت تصميما من علامة "سان لوران" حيث دائما ما تظهر في ملابس خاصة من العلامة الفرنسية العريقة.

فلورنس بيو بين فالانتينو وتيفاني

بشعرها الحليق وطلتها الانثوية المتضاربة والقوية، أصبحت فلورنس بيو رمزا للعلامة التجارية الإيطالية العريقة "فالانتينو" خلال مايو من العام الجاري حيث وقع الإختيار عليها نظرا لتمثيلها للشباب الحر والمتمرد، وفي هذه الحملة الأولى لها حيث تعد الحملة الأولى المباشرة بعد أن تمت الإتفاقية بينها وبين الدار العريقة، أطلت بكل أناقة وحيوية بإطلالة بيضاء نقية وجريئة.