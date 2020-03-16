هل حدث ورأيت يوماً نفسك حاملاً في المنام. ماهو تفسير حلم الحمل إذاً. وماذا يحمل بنا معه، الفرح أم الحزن؟

يقول أغلب مفسري الأحلام بأن الحمل في المنام يدل على خير للمرأة فهو مال وثناء، ولكن يختلف تفسير حلم الحمل حسب الرائي فعلى سبيل المثال يختلف إذا كانت المرأة عزباء أم متزوجة.

ما هو تفسير حلم الحمل للعزباء؟

هناك الكثير من التفسيرات من مفسري الأحلام لحلم الحمل للعزباء فقد قال ابن سيرين في تفسير رؤية الحمل للعزباء أنها دلالة على الخير والتمسك بالدين.

ويفسر ابن شاهين بان رؤية البنت البكر للحمل في بطنها خير وبشرى قادمة لها في الدنيا ، وقيل رؤيا الحمل سواء كان للرجل أو للمرأة على السواء دليلاً على النعمة وعلى مال الدنيا بقدر اتساع جوف الحمل أو رحم المرأة.

أما النابلسي فقد رأى في تفسير حلم الحمل للعزباء غير المتزوجة بأنه ربما يدل على نكد يصل إلى أهلها بسببها، وربما دل على حادث سوء يحدث في محلها إذا كانت تعمل بالتجارة من سارق أو حريق، أو سرقة تصيب مالها أو أي من أغراضها الثمينة أو العزيزة لها، أو يعقد عليها بالزواج من لم يكن يستحقها إذا كانت ذات خلق ودين، وقد يكون تفسير حلم الحمل للبنت البكر هو نزول بكارتها قبل زواجها بأي سبب وقد يكون بمصيبة فلتتقي الله ربها في دينها ودنياها لكي لا يصيبها مكروه.

المزيد من تفسير الأحلام:

تفسيرات حلم الإصابة بفيروس كورونا في المنام

ما تفسير الحلم بالقطط الصغيرة في المنام؟