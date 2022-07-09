تقشير الوجه..6 علامات تخبرك بأنه حان الوقت لذلك

تقشير الوجه في الواقع يقدم مجموعة من الفوائد لبشرتك، خاصة إذا كان لديك عدد من الحالات المحددة، وتقشير الوجه عملية يتم فيها تقشير الطبقة العليا من الجلد، عادةً بمعالجة كيميائية.

ما هو تقشير الوجه ؟

تقشير الوجه هو علاج مقشر بعمق ينعم سطح الجلد، وبدلاً من استخدام مقشر الوجه للتخلص من خلايا الجلد الميتة، يستخدم تقشير الوجه عادةً مزيجًا من المواد الكيميائية لعلاج مخاوف محددة.

وفي معظم الحالات، يتم وضع محلول حمضي على وجهك ويترك لعدة دقائق بينما يزيل خلايا الجلد الميتة على الطبقة العلوية من الجلد، وفي غضون أيام قليلة، ستتقشر تلك الطبقة العليا من الجلد، مما يكشف عن بشرة أكثر إشراقًا ونعومة وتجديدًا تحتها.

ويوضح جراح التجميل الدكتور عثمان بشير طاهر: "تقدم عملية تقشير الوجه حلولًا فعالة للمرضى الذين يرغبون في معالجة مشاكل الجلد مثل فرط التصبغ أو حب الشباب"، ويضيف: "يمكن استخدامها لتقديم تجديد خفيف للغاية من خلال علاج تندب حب الشباب والتصبغ بشكل فعال وهي رائعة للمخالفات السطحية".

ويقول بشير طاهر إنه عند دمجه مع علاجات الليزر، يمكن استخدام تقشير الوجه لعلاج:

التجاعيد

الخطوط الدقيقة

البقع الداكنة

الندوب

كيف تعرفين أنه حان وقت تقشير الوجه ؟

فيما يلي بعض العلامات على أن تقشير الوجه قد يكون خيارًا جيدًا:

تبدو بشرتك باهتة أو جافة وتشعرين بالخشونة

هل بشرتك باهتة من المعتاد، ؟ قد يساعد التخلص من تراكم خلايا الجلد الميتة في حل هذه المشكلة، حيث يقول أخصائي التجميل كوكوفيكيس: "سيعيد تقشير الوجه ظهور الجلد وسيساعد في إزالة الطبقات المتراكمة من خلايا الجلد الميتة الزائدة والأوساخ التي يمكن تفويتها أحيانًا مع نظام بشرتك اليومي".

تبدو بشرتك دهنية

عندما يكون لديك بشرة دهنية معرضة لحب الشباب، فقد يكون من المغري الوصول إلى تقشير الوجه في محاولة لإزالة الشوائب الكامنة تحت سطح الجلد، حيث يوضح كوكوفيكيس: "عملية تقشير الوجه تذهب إلى أبعد من المقشر العادي أو المنظف القائم على الحمض عندما يتعلق الأمر بإزالة الدهون الزائدة وخلايا الجلد التي يمكن أن تسد المسام، فعندما يكون الجلد مزدحمًا، تكون بكتيريا حب الشباب المسدودة قادرة على النمو، مما يؤدي إلى الجلد الأحمر الملتهب والعيوب".

لديك ندوب حب الشباب التي لن تختفي

عندما يتلاشى حب الشباب، غالبًا ما يترك وراءه ندوبًا، حيث يمكن أن يكون التقشير الكيميائي أكثر فعالية من الدعك الموضعي والمنظفات في تقليل ظهور هذه الندوب، وذلك لأن القشر الكيميائي يحفز إنتاج الكولاجين، والذي يمكن أن يساعد في ملء الندوب.

تريدين أن تبدو بشرتك أكثر مرونة

يوضح كوكوفيكيس: "تبدأ الخطوط الدقيقة والتجاعيد في التكوين عندما يبدأ الجلد في إنتاج كمية أقل من الكولاجين، وهو أحد البروتينات الهيكلية للجلد"، مما يعني أن تقشير الوجه هي واحدة من أكثر الطرق فعالية لتحفيز البشرة على إنتاج المزيد من الكولاجين.

وهذا بدوره يساعد المكونات النشطة في منتجات العناية بالبشرة على الاختراق بعمق أكبر ويحسن اللون العام للبشرة وثباتها ومرونتها.

لديك مسام متضخمة

بينما تُستخدم قشور الوجه بشكل شائع لعلاج مخاوف الجلد مثل حب الشباب والتصبغ، يمكن أن تكون المسام الأصغر ميزة إضافية للحصول على تقشير الوجه، حيث يقول كوكوفيكيس: "نظرًا لأن القشر الكيميائي المتوسط أو العميق يستهدف تحفيز نمو الكولاجين وتجديد الأنسجة، فقد يساعد أيضًا في شد المسام".

لقد لاحظت بقع داكنة أو تغير اللون

يمكن أن تشمل البقع المظلمة تغير اللون، النمش، تلف الشمس، وفرط التصبغ، وبينما تتلاشى البقع أحيانًا بمرور الوقت، يمكن لعملية تقشير الوجه تسريع العملية، حيث يقول كوكوفيكيس كبير أخصائيي التجميل الطبي في Skinfluencer: "يمكن أن تساعد القشور الكيميائية في إزالة أو تحسين التصبغ الحالي، وبالتالي المساعدة في التخلص من لون البشرة الكلي".

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