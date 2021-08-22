تقنيات للتنفس تساعد في التخلص من الألم فورًا

عند الشعور بالألم، يلجأ الكثيرون إلى تناول الأدوية من أجل الشعور بالراحة، ولكن إذا كانت هذه الآلام معتادة ومزمنة، فلن تُجدي الأدوية، وقد يؤدي الإفراط في تناول الأدوية إلى الخوف من الآثار الجانبية، وتعد العلاجات الطبيعية مثل تمارين التنفس بديل جيد للأدوية.

وتعمل تمارين التنفس على تهدئة العقل أو تقوية الرئتين وتقليل التوتر واسترخاء العضلات في موقع الألم، كما تساعد على زيادة تدفق الدم في منطقة الألم .. وفيما يلي 3 تمارين للتنفس قد تساعد في السيطرة على الألم:

تقنية التنفس 4 – 7 -8

تتضمن تقنية التنفس 4-7-8 أو تقنية التنفس المريح التنفس لمدة 4 ثواني وحبس النفس لمدة 7 ثواني والزفير لمدة 8 ثواني، ويساعد هذا التمرين في التخفيف من آلام العضلات والمساعدة على النوم بشكل أسرع.

ويمكن اتباع هذا التمرين عن طريق الجلوس أولًا بشكل مريح على كرسي مع وضع اليدين على البطن، ثم الشهيق والزفير عن طريق إشراك عضلات التنفس الأساسية في الاسترخاء.

وعقب ذلك، يمكن التنفس لمدة 3 ثواني من الأنف ثم حبس النفس لمدة 7 ثوان ثم الزفير لمدة 8 ثواني من خلال الفم.

تقنية التنفس البطني

في هذه التقنية يتم التنفس من خلال المعدة وعضلات البطن والحجاب الحاجز؛ مما يساعد على إبطاء معدل ضربات القلب واستقرار ضغط الدم وإرخاء العضلات المتوترة.

يمكن أن تساعد هذه التقنية في إدارة حالات مثل متلازمة القولون العصبي والاكتئاب والقلق.

وتتم هذه التقنية عن طريق الاستلقاء على الظهر مع وضع وسادة تحت الركبتين والرأس، ثم إرخاء الكتفين و وضع إحدى اليدين فوق السرة والأخرى على الصدر، وعقب ذلك، يتم استنشاق الهواء من الأنف لمدة ثانيتين وستلاحظ مرور الهواء عبر المعدة ثم ازفر من خلال الفم لمدة ثانيتين.

تقنية التنفس المتكافئ

تعتبر تقنية التنفس المتكافئ تمرين تنفس بسيط يسهل إتقانه، وتعمل هذه التقنية في المساعدة في تهدئة العقل وتقليل التوتر وخفض ضغط الدم وإرخاء العضلات.

يمكن تطبيقه عن طريق الجلوس بشكل مريح في مكان هادئ مع وضع إحدى الساقين فوق الأخرى، ثم إغماض العينين وتنفس شهيقًا وأخرجه للاسترخاء، ثم يتم الاستنشاق ببطء من خلال الأنف لمدة أربع ثوان والزفير ببطء أيضًا، كرر هذا التمرين لمدة 5 لـ 10 مرات.

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