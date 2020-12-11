تكتيكات إنقاص الوزن المهمة

نصح خبراء التغذية بـانتهازك الفرص البسيطة التي تحدث فرقًا كبيرًا في إنقاص الوزن إلى الأبد!.

وقال الخبراء إنه في حين أن تحديد العادات الصحية يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن ، فإن إجراء بعض الإصلاحات السريعة في نظامك الغذائي - أو حتى في جميع أنحاء المنزل - يمكن أن يساعدك على فقدان الوزن الزائد المزعج الذي طالما رغبت في إنقاصه.

ولهذا السبب وضع الخبراء بعض الأساليب الخفية لفقدان الوزن والتي تعمل بالفعل، وفي النهاية، يمكن أن تساعدك على شد بطنك وتجعلك تشعر أنك بصحة أفضل وأفضل، بحسب موقع "Eat this .

لذا ، إذا كنت تبحث عن المزيد من أساليب إنقاص الوزن التي لا تحتاج إلى التفكير فيها ، فإليك بعضًا من الأساليب المفضلة لدينا بحسب الموقع ذاته.

1- نظّف مطبخك

وجدت الأبحاث أنه عندما تكون محاطًا بالفوضى ، فمن المرجح أن تخلق الفوضى في الداخل أيضًا. في أوائل عام 2016 ، قسم الباحثون مجموعة من 98 امرأة إلى مجموعتين. طُلب من المجموعات الأخرى انتظار شخص آخر في المطبخ ، الذي كان مليئًا بأوعية البسكويت والمقرمشات والجزر.

الفرق هو أن نصف النساء كن ينتظرن في مطبخ فوضوي ، واحد به أكوام من الأطباق والأوراق المتسخة متناثرة حوله. حتى أن الباحثين جعلوا الهاتف يرن من أجل رفع مستوى الفوضى. النصف الآخر من النساء انتظرن في نفس المطبخ مع نفس الوجبات الخفيفة ، لكن الغرفة تم تنظيفها ، مع التخلص من جميع الأطباق والفوضى.

بعد عشر دقائق من الانتظار ، قامت النساء اللواتي كن محاصرات في بيئة فوضوية بإسقاط 53 سعرة حرارية إضافية من البسكويت - ضعف عدد البسكويت مثل النساء في المطبخ الأنيق والهادئ.

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2- تذكر الثلاثة الكبار

يجب أن تحتوي كل وجبة وجبة خفيفة العناصر الرئيسية الثلاثة التي تبقي لكم الشعور الكامل: قوية البروتين ، والدهون في البطن شقة ، ومصدرا للألياف . من خلال وضع الطبق الذي يوفر الثلاثة معًا ، نضمن لك الحصول على جسم أكثر رشاقة وصحة. ستقوم بإطعام عضلاتك ، والتحكم في هرمونات الجوع ، والحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة.

هذا هو السبب في أن تذكر الثلاثة الكبار هو هذه الحيلة البسيطة التي ستجعل كل وجباتك صحية ، كما يقول الخبراء .

3- تجنب الأطعمة الجاهزة

يمكن للوجبات أو الوجبات الخفيفة المعبأة مسبقًا أن تجعلك عرضة للفشل إذا لم تكن تشتري الوجبات المناسبة. بدلًا من ذلك ، ابحث عن الأطعمة الكاملة غير المغشوشة بالإضافات أو المواد الحافظة أو الأهم من ذلك كله السكريات. إذا كنت بحاجة إلى تبديل شيء ما بالداخل أو الخارج ، فتأكد من استبدال شيء بمكون واحد فقط. إذا كانت فاكهة معلبة ، فتأكد من أنها مجرد فاكهة. إذا كانت زبدة الفول السوداني ، فتأكد من أنها مصنوعة من الفول السوداني فقط.

4- اطبخ الكينوا للأسبوع القادم.

للمساعدة في الحفاظ على نسبة عالية من الألياف والبروتين، وانخفاض السعرات الحرارية، استخدم الكينوا في كل وجبة غداء على مدار ثلاثة أيام. لتبسيط حياتك، ما عليك سوى طهي دفعة وتخزينها في الثلاجة، وإضافتها إلى أي وصفات تريدها - مثل إحدى وصفات الكينوا الـ 34 لإنقاص الوزن .

5- اشرب، اشرب، اشرب!

من المهم أن تحافظ على رطوبتك ، لذا تأكد من شرب كوب أو كوبين من الماء قبل كل وجبة ، والمزيد من الماء طوال اليوم. يساعدك الماء على الشعور بالشبع ، مما يتيح لك اتخاذ خيارات غذائية صحية. ووجدت دراسة في مجلة Obesity أن الأشخاص الذين زادوا من شرب الماء شهدوا خسارة كبيرة في الوزن مقارنة بمن لم يفعلوا ذلك. لست متأكدا من كمية المياه التي يجب أن تشربها؟ إليك كيفية التأكد من أنك تشرب كمية كافية من الماء .

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