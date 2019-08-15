تكلفت مئات آلاف الدولارات...نظرة على خواتم زواج جميلات بوليوود (تقرير)

عادة ما يلفت المشاهير الأنظار بنمط حياتهم الفاخر، وخاصة فيما يتعلق بالنجمات، إذ يثرن غيرة الجميع بإطلالاتهن وأزيائهن الفخمة ومنازلهن الفاخرة، فضلًا عما يتعلق بفساتين الزفاف وخواتم الزواج.

ومع كل حفل زفاف للنجمات، يتم التركيز على خواتمهن الباهظة، ومن خلال مجلات "بوليوود شاديز"و"شادي ويش" و"نوكري ناما"، بالإضافة إلى "ديلي هانت"، نقدم لكِ نظرة على خواتم زواج جميلات بوليوود:

بريانكا شوبرا

بالإضافة نجاحها على مستوى بوليوود وهوليوود أيضًا وجاذبية اطلالاتها، أثارت الجميلة بريانكا شوبرا جدلًا كبيرًا بحفل زفافها الفخم على النجم نيك جوناس، ويجدر بالذكر أن خاتمها من علامة مجوهرات "تيفاني" تكلف حوالي 300 ألف دولار.

سونام كابور

تُعرف سونام بإطلالاتها الجذابة وأسلوبها الفريد، وذلك لم يختلف في عرسها، حيث بدت عروس هندية أنيقة ولفتت الأنظار بالطبع بخاتمها السوليتير ذو الـ 126 ألف دولار.

أنوشكا شارما

واحدة من أبرز نجمات بوليوود والتي تتسم بمالها الرقيق غير المتكلف، وكانت اطلالتها ناعمة في زفافها على لاعب الكريكيت الشهير فيرات كوهلي، هذا وتكلف خاتم زواجها 140 ألف دولار.

كارينا كابور

كارينا كابور هي زوجة النجم سيف علي خان، والذي قدم لها خاتم ماسي ذو 5 قيراط وتبلغ قيمته حوالي 100 ألف دولار.

شيلبا شيتي

في عام 2009، تزوجت النجمة الحسناء شيلبا شيتي من رجل الأعمال البريطاني "راج كوندرا"، والذي زين يديها بخاتم ماسي 20 قيراط تكلف حوالي 420 ألف دولار.

ايشواريا راي باتشان

تزوجت الجميلة آيشواريا راي باتشان من النجم ابهيشيك باتشان في عام 2007، وذكرت التقارير أن خاتم زواجها تكلف حوالي 70 ألف دولار.

اسين ثوتومكال

شهد عام 2016، زفاف الممثلة الهندية على رجل الأعمال راهول شارما، ولفتت الأنظار بخاتمها السوليتير 20 قيراط والبالغ قيمته 843 ألف دولار.

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