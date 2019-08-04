نظرة إلى أبرز إطلالات أسبوع كوتور الهند لعام 2019 (صور)

بالإضافة إلى ما نشهده من أسابيع موضة عالمية كل عام، مثل أسبوع موضة باريس ولندن وطوكيو وغيره من البلدان، يتميز أسبوع موضة الهند بأجوائه الخاصة.

نشهد حاليًا أسبوع كوتور الهند والذي يضم عدد لا يحصى من أبرز المصممين في الهند، مثل "تارون تاهلياني" و"أميت أجاروال" وغيرهم الكثيرين.

وكما هو متوقع، تميز أسبوع كوتور الهند بالتصاميم المفعمة بالألوان والتطريزات، والتنوع في تصاميم الساري والليهينجا، وفيما يلي نقدم لكِ ما رصدته مجلة "فوغ" من أبرز إطلالات أسبوع كوتور الهند لعام 2019 من توقيع أبرز المصممين.

غوراف غوبتا

تميزت مجموعة "غوراف" بالنعومة والأنوثة التي امتزجت بالكلاسيكية الهندية، وهذا واضح في ذلك التصميم الذي تميز بلون النيود وتطريزات الورود البارزة، بالإضافة إلى بعض البريق والأكمام الضخمة.

أميت أجاروال

تصميم استثنائي وجذاب لزي الليهينجا من توقيع "أميت"، ذو قطعة مميزة باللون الأخضر المتلألئ تغطي الصدر وتنورة ذهبية مزينة بالباييت بدرجات مختلفة من الأخضر، تبدو وكأنها مستوحاة من جمال ريش الطاووس.

فالجوني شين بيكوك

يتميز هذا التصميم بالجمع بين الكلاسيكية الهندية مع العصرية، من خلال إضافة الريش والتصميم الشفاف وخاصة تلك القطعة العلوية لليهينجا، فضلًا عن لونه الفضي البراق.

سونيت فارما

أضفى المصمم "سونيت فارما" لمسة مميزة لتصميمه جمعت بين عصرية الأوف شولدر والشراريب إلى كلاسيكية وأناقة الجاكار، التي ظهرت في أشكال الورود والخطوط الذهبية التي تزين طرف التنورة.

راهول ميشرا

بعنوان الرقة والأنوثة، قدم لنا "راهول" الزي الهندي بلمسة مختلفة، حيث تميزت تصاميمه بتطريزات الورود البارزة المفعمة بالألوان والحيوية زينت تصاميمه التي تميزت بالأقمشة الشفافة ودرجات الباستيل الهادئة.

شيامال آند بوميكا

من لونه الأخضر ونقشات الورود والأوراق الخضراء، يبدو أن علامة "شيامال آند بوميكا" استلهمت هذا التصميم من الحديقة وقدمتها إلينا في تصميم ناعم بدى أكثر جاذبية بفضل تصميم القطعة العلوية البرونزي.

بانكاج آند نيدي

يعد هذا التصميم من أكثر التصميمات المميزة واللافتة في أسبوع كوتور الهند، وخاصة فيما يتعلق بتلك البلوزة ذات الأكمام المنفوشة الشفافة، فضلًا عن التنورة البراقة والتي تميزت بأشكال مختلفة من البايت.

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