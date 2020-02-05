تكيس المبايض للفتاة الغير متزوجة: أعراض، أسباب، علاج

تكيّس المبايض هي حويصلات صغيرة بحجم 10 مم تقريباً وتنتشر داخل المبيضين خاصة تحت الغلاف الخارجي، ويرتبط تكيس المبايض باضطرابات الهرمونات التي يفرزها المبيض مما يتسبب باضطرابات في الدورة الشهرية وفي الإباضة .

أعراض تكيس المبايض

- اضطرابات في الدورة الشهرية

- ارتفاع ضغط الدم

- زيادة في الوزن

- ظهور شعر غزير في أماكن متعدد من الجسم والذقن خاصة

- بشرة دهنية

- آلام متكررة بين فترة وأخرى في الرأس

أسباب تكيس المبايض

1- مشاكل في الغدة النخامية (ارتفاع هرمون البرولاكتين أو مايسمى بهرمون الحليب)

2- مشاكل في الغدة الكظرية

3- ضعف إفراز هرمون الدوبامين في المراكز العليا من الدماغ، مما يؤثر على ماتحت المهاد والغدة النخامية .

علاج تكيس المبايض

زيادة الوزن من الأسباب والنتائج في آن واحد ، إذ أن زيادة الوزن قد تكون من أسباب تكيس المبايض، وتكيس المبايض يسبب زيادة في الوزن من خلال عمل خلل في التمثيل الغذائي مؤثراً بذلك على السكريات والدهون لذا يجب اتباع حمية غذائية وتناول طعام صحي للتخفيف من الوزن الزائد أولاً.



لكل حالة دواء يناسبها أيضاً ، وعلى سبيل المثال إذا كانت مشكلة تكيس المبايض يرافقها ارتفاع في هرمون البرولاكتين فلابد من علاج مشكلة الغدة النخامية من خلال (الدوستينكس) الذي يصفه الطبيب بناء على التحاليل الطبية ونتائج الفحوصات.



يصف الأطباء أيضاً بناء على نتائج الفحوصات علاج (الميتفورمين) الذي يساعد في علاج مشكلة تكيس المبايض.



ويبقى العلاج مرهوناً بالحالة ومايصاحبها والذي يقرره الطبيب.

أعشاب ممكن أن تساعد على علاج تكيس المبايض

1- مشروب القرفة: إضافة مقدار ملعقة من القرفة على كوب ماء ساخن وشربها يومياً ستساعدك كثيراً في انتظام الدورة الشهرية والحد من مشكلة تكيس المبايض ومن أي مضاعفات قد تحدث بعد ذلك.

2- مشروب النعناع: يساعد في التخلص من مشكلة تكيس المبيض وخفض هرمونات الذكورة عند المرأة، ويزيد من هرمون (lh) أيضاً.

3- بذور الكتان: شربها مع الماء الدافئ أو إضافتها للطعام، وهي تساعد كثيراً في تنظيم هرمونات الجسم والتخلص من مشاكل التكيس وخفض الكولسترول أيضاً.