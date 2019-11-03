تمارين اليوغا أحدث الطرق العلاجية لمرض الربو

في الآونة الأخيرة بدأت تمارين اليوغا تكتسب شهرتها ليس فقط في فاعليتها على تحقيق الاسترخاء والهدوء النفسي، لكن لمعالجة بعض الأمراض العضوية مثل الربو.

ونشرت مجلة "ويلنيس بودا إنفو" أن هناك تمارينًا ووضعيات مخصصة لليوغا تساهم في علاج مرض الربو الناتج عن التكوين المفرط للمخاط في الرئتين الذي يعيق توسع وتقلص الأكياس الهوائية في الرئتين ويصبح التنفس ثقيلًا ويرجع ذلك إلى عوامل، داخلية وخارجية.

وقالت المجلة إن السبب الأكثر شيوعًا للربو هو الحساسية التي يتسبب بها الغبار والمناخ البارد والدخان وعوامل أخرى مثل عدم تحمل اللاكتوز والأطعمة الباردة، وتتبع العلوم الطبية الحديثة أساليب مختلفة تُحسن من تمدد وتقلص الرئتين وهذا ما تفعله بعد وضعيات وتمارين اليوغا.

وضعية السمكة

وهو نوع من تمارية اليوغا الذي تتخذ وضعية السمكة وهو الرجوع بالظهر والرأس للوراء مع ثني العمود الفقري والإمساك بأصابع القدم مع التركيز على التنفس ممارسة هذا التمرين بتلك الوضعية يساعد في الأداء السلس للغدة الدرقية والغدة النخامية والغدة الصنوبرية والغدد الكظرية.

وضعية الكوبرا

تنص تلك الوضعية على الاستلقاء على البطن مع ضم القدمين ووضع راحة اليد بالقرب من الكتف مع رفع الجسم لأعلى بما في ذلك الوجه والكتفين والصدر والمعدة مع الاستمرار في استنشاق الهواء للداخل لتحسين مجرى تنفس الهواء داخل الرئتين.

وضعية القوس

يُمارس هذا التمرين في الصباح الباكر وبمعدة فارغة فذلك التمرين يساعد في التخفيف من حدة أعراض الربو، وتنص هذه الوضعية على التمدد على البطن ورفع الساقين للخلف لأعلى وإمساكهم باليد مع استمرار الشهيق والزفير لمدة 15-20 ثانية.

وضعية الصاعقة

يساهد هذا التمرين في تحسين التنفس و أداء الجهاز العصبي والبنكرياس والكلى والكبد وذلك عن طريق أن تجثو على الركبة مع إرجاع نصف الجسد العلوي للخلف مع التركيز على التنفس.

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