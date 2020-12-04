تمارين رياضية لفقدان الوزن وتحسين المزاج بعد الحمل

تمر الأم بفترة صعبة بعد الولادة، فقد تصاب بحالة مزاجية سيئة سواء بسبب الآلام التي تعرضت لها، أو لرغبتها في فقدان الوزن الذي اكتسبته.

وهناك العديد من التمرينات الآمنة التي يمكن للأم ممارستها بعد الولادة، تساعدها على فقدان الوزن وتحسين حالتها المزاجية، بحسب ما نشرها موقع "the healthy feed official".

1- المشي:

يمكنكِ البدء في إنقاص الوزن بعد الحمل عن طريق المشي كل يوم لبضع دقائق عل المشاية، وزودي السرعة تدريجياً، وامشِ لمسافات طويلة عندما تشعري أن جسمك قد استعاد قوته.

2- اليوجا في وضع الطفل:

وضع يوجا الطفل يطيل ويقوي أسفل الظهر، ويساعد في تخفيف آلام الظهر ويعزز الهضم، ويساعدك أيضًا على الاسترخاء وتهدئتك.

لن تساعدك ممارسة اليوجا على استعادة لياقتك البدنية فحسب، بل قد تساعد أيضًا في محاربة الاكتئاب والقلق بعد الولادة.

3- الركوع مع إمالة الحوض:

أحد التمارين الآمنة بعد الحمل هو وضع إمالة الحوض، والذي يمكن أن يساعد في تقوية عضلات البطن، وتخفيف آلام الظهر.

4- تمرين كيجل:

يمكن أن يساعد تمرين كيجل في تحسين عضلات قاع الحوض ويساعد في تقليل مخاطر سلس البول (وهو نقص التحكم الإرادي في التبول أو التغوط)

5- أيروبيكس:

يمكنكِ ممارسة الأيروبيكس ولكن بحكمة، وبإيقاع معتدل حتى لا يكون ضغط عليكي بعد فترة الحمل.

يمكن أن تحسن التمارين الرياضية من قوتك وقدرتك على التحمل، وتعزز مستويات طاقتك.

أظهرت دراسة أن النشاط البدني بعد الولادة يمكن أن يحسن الحالة المزاجية، ويحافظ على لياقة القلب والجهاز التنفسي، ويحسن التحكم في الوزن، ويعزز فقدان الوزن، ويقلل من الاكتئاب والقلق.

ولكن يجب أن تتأكدي أن التمرين لن يتعارض مع الرضاعة الطبيعية، وقبل القيام بأي تمرين، تأكدي من تعافي جسمك من المخاض والولادة، قد يستغرق الأمر وقتًا، لذا كوني صبورة إذا لاحظت أنك لا تفقد الوزن بسرعة، واستشيري طبيبك للحصول على بعض النصائح والبدائل حول كيفية إنقاص الوزن.

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