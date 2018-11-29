فوائد ممارسة التمارين الرياضية للمرأة خلال فترة الحمل

ذكر موقع "only my health" الطبي أن هناك عددًا من الفوائد لممارسة التمارين الرياضية للمرأة خلال فترة الحمل، ومن أبرز فوائدها:

الحمل/ تجنب الزيادة الكبير فى الوزن:

أشارت البحوث إلى أن النساء الممارسات للرياضة يتمتعن بالوزن الصحي طوال فترة الحمل.

السمنة فى الحمل/ الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية

وجدت إحدى الدراسات أن المنتظمات فى التمارين الرياضية المائية قبل الولادة كن أقل احتمالًا بنسبة 58 % لطلب أدوية الألم أثناء المخاض.

خفض خطر الإصابة بسكر الحمل

التمارين الرياضية تقلل من خطر سكر الحمل بنسبة تصل إلى 27 %، الذى يعرض الأم لخطر كبير للغاية لتطور مرض السكر من النوع الثانى بعد الولادة، كما أنه يزيد من احتمالات الولادة المبكرة أو ولادة طفل يعاني من زيادة الوزن.

الرياضة أثناء الحمل/ تحسين الحالة المزاجية

الأمهات اللاتي تمارسن التمارين الرياضية أفضل في الحالة المزاجية من غيرهن، طوال فترة الحمل وبعد الولادة.

تقليل آلام الظهر

يعانى ثلث النساء الحوامل من آلام فى الظهر، ولكن التدريبات المائية واليوجا يمكن أن تقدم الإغاثة اللازمة لهن، وخاصة مع ممارسة هذه الرياضيات في النصف الثانى من الحمل.

أقل عرضة للإصابة بالإمساك

وغالبًا ما تصاب السيدة الحامل بالإمساك بسبب ارتفاع مستويات هرمون البروجسترون، ولكن ممارسة الرياضة مع اتباع نظام غذائى عالى الألياف يحافظ على الجهاز الهضمي.

الإمساك بالحمل/ الابتعاد عن مخاطر الإصابة بالسكر للطفل

الأطفال الذين لديهم دهون زائدة هم أكثر عرضة لزيادة الوزن، والإصابة بمرض السكر في وقت لاحق من العمر.

التمتع بالمرونة والهدوء خلال فترة الحمل

يمكن للمرأة الحامل التمتع بقدر من المرونة فى حياتهن، إذ تساهم الرياضة فى راحة المفاصل خاصة مع الشهور الأخيرة في الحمل وقبل الولادة.

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