تمارين يجب على الرجال القيام بها يوميًا

يؤدي الجلوس طوال اليوم وعدم ممارسة الأنشطة البدنية إلى تراكم الدهون في منطقة البطن والجانبين. كما لا تقتصر أضرار قلة الحركة على ذلك فقط، لكن تؤدي عادات النظام الغذائي ونمط الحياة السيئة إلى تساقط الشعر وبشرة باهتة .

لتغلب على كل هذه المشاكل ينصح خبراء بممارسة بعض التمارين المفيدة، حيث أن التمارين ليست فقط لراغبي التخلص من أوزانهم الزائدة، لكنها تصبح متطلب رئيسي في الوقت الحالي لأجل حياة صحي، ولن يكلفك الامر سوء دقائق يوميًا بعدها يمكن أن تتمتع ببشرة متوهجة وبطن مشدودة، فلا تبخل على نفسك.

كيف تساعدك التمارين الرياضية؟

تعتبر التمارين بجميع أنواعها مفيدة لصحتك العامة، لكن إذا كنت تعاني من تساقط الشعر ووجود بطن ضخمة، فإن تمارين مثل القرفصاء والرفعة المميتة (deadlifts) وضغط الصدر؛ هي أهم ثلاث تمارين لك بالوقت الحالي.

وفقًا لاخصائية التغذية روجوتا ديويكار مؤخرًا من حسابها على انستجرام، تساعد هذه التمارين الثلاثة على زيادة مستوى هرمونات التستوستيرون النمو والدوبامين لدى الرجال، ما يقلل من مشكلة تساقط الشعر وانتفاخ البطن.

-تمرين القرفصاء

أما القرفصاء فهو تمرين معروف في الأوساط الرياضية بأنه يساعد على استهداف جميع عضلات الساق الرئيسية، يعمل بشكل أساسي على عضلات كل من الأرداف والفخذ وأوتار الركبة.

- تمرين الرفعة المميتة

تساعد ممارسة تمرين الرفعة المميتة التقليدية على استهداف عضلات الجسم العلوية والسفلية. وهو أحد تمارين القوة والضخامة التي تعمل على تقوية العضلات الخلفية بالكامل، مثل الأرداف والوركين وعضلات الفخذ الرباعية وأوتار الركبة. بالإضافة الى البطن

- ضغط الصدر

يستهدف تمرين ضغط الصدر عضلات الصدر والعضلة الدالية والعضلة ثلاثية الرؤوس. كما أنه يعمل على العضلة المسننة الأمامية التي تغطي القفص الصدري والعضلة ذات الرأسين.

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