تناولي هذه الأطعمة الغنية بفيتامين ب

فيتامين ب12 أو الكوبالامين هو أحد الفيتامينات الذائبة في الماء، وهو ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء، وإنتاج الحمض النووي الصبغي، وهو يُساهم في تكوين الخلايا، وأيضها، والوظائف العصبية.

فيتامين B12 هو أحد فيتامينات المجموعة ب، وهو أحد الفيتامينات القابلة للانحلال في الماء، وقد تمّ اكتشاف هذا الفيتامين في محاولات علاج فقر الدّم الذي يعرف بفقر الدم الخبيث الذي كان يعتقد في البداية أن سببه هو نقص حمض الفوليك (الفولات)، ومع أن استخدام الفولات لعلاجه كان يعالج مشكلة كريات الدم، إلا أنه لم يعالج تلف الأعصاب المرتبط بهذا النوع من فقر الدم.

يعتبر الفيتامين ب12 والفولات مترابطين كثيراً، حيث يعتمد كل منهما على الآخر لتنشيط عمله، حيث إنّ فيتامين B12 يعمل على إزالة مجموعة (ميثيل) لتنشيط إنزيم الفولات المساعد، وفي المقابل عندما يقوم الفولات بمنح مجموعة الميثيل إلى فيتامين B12 فإنّه يقوم أيضاً بتفعيل عمل الإنزيم المساعد لفيتامين B12.

هذه الأيام كثير منا يتخذ فيتامين B المركب لتحسين الأيض وزيادة مستويات الطاقة لديه ومع ذلك هناك بعض الأطعمة الغنية بفيتامينات مجموعة B التي يمكن أن تدرج في نظامك الغذائي اليومي لزيادة الطاقة الخاصة بك والمزاج بشكل طبيعي. فيتامينات B ضرورية لصحة الهضم والتمثيل الغذائي والذاكرة والمزاج. أنها تساعد على خفض ضغط الدم والإجهاد وأنها يمكن أن تساعد على تجنب العديد من المشاكل الصحية.

أضف الأطعمة الغنية بفيتامين B في وجباتك اليومية وسوف تكون أفضل ما يكون كل يوم:

1. الجوز

الجوز لديه كميات قابلة للقياس من أحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة القوية. الجوز على نسب مرتفعة من فيتامين B5، فيتامين B1 (الثيامين)، فيتامين B6 و. هذه المكسرات هي منخفضة في الدهون المشبعة وأنها مصدر طبيعي للميلاتونين. يمكن أن الجوز يساعد على تحسين المزاج، وزيادة الطاقة الخاصة بك، وتحسين الذاكرة الخاصة بك ووظيفة الادراك.

2. الموز

واحد من الأطعمة الغنية بفيتامين B جيد أن تدرج في النظام الغذائي الخاص بك هو الموز. الموز هو مصدر ممتاز للفيتامين B5 وفيتامين B6. وعلاوة على ذلك، فهو غنى بفيتامين C والألياف والبوتاسيوم، وأنه يحتوي على حوالي 74٪ من المياه. كذلك يؤكل الموز للتغلب على التوتر وتعزيز مستويات الطاقة الخاصة بك.

3. الكاجو وزبدة الكاجو

الكاجو وفير بفيتامين B3 (النياسين)، فيتامين B1 (ثيامين) وفيتامين B6. حفنة من الكاجو تجعلك تشعر بالطاقة والحيوية.

4. اللوز وحليب اللوز

يحتوي اللوز على نسبة عالية من فيتامين B2 (ريبوفلافين)، فيتامين B1 (الثيامين)، فيتامين B5، فيتامين B3 (النياسين)، وفيتامين B9 (حمض الفوليك)، وفيتامين B6. مزيج أيضا مع فيتامين E والمغنسيوم، والحديد، والبروتين فى وجبة خفيفة من اللوز الخام أو المحمص مع كوب من الحليب حليب اللوز هو مصدر ممتاز للفيتامين B6 وفيتامين B12، ومثالي للنباتيين . فقط تأكد من اختيار حليب اللوز غير المحلى دون سكر مضاف.

5. سبيرولينا

ملعقة من سبيرولينا توفر لجسمك 150٪ من السعرات اليومية الموصى بها من فيتامين B12 و 50٪ من السعرات اليومية الموصى بها من فيتامين B6. يمكنك إضافة سبيرولينا إلى الموز أو عصير التوت أو السلطة المفضلة لديك.

6. الأفوكادو

الأفوكادو غنى بالدهون الصحية للقلب وفيتامين E والمغنيسيوم وفيتامينات B وهما فيتامين B3، وفيتامين B5، وفيتامين B6. الأفوكادو يساعد على إنتاج الجلوتاثيون فى الجسم، أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على منع الشيخوخة والخرف وأمراض القلب، والسرطان، وغيرها الكثير. الأفوكادو يمكن أن يساعد في خفض الكولسترول وضغط الدم وحتى أنه يمكن أن يخفف التوتر. وعلاوة على ذلك، فإنه يساعد على منع الإنتفاخ بسبب محتواه العالي من البوتاسيوم.

7. الشوفان

الشوفان غنى بفيتامين B5، فيتامين B1 (الثيامين)، فيتامين B3 (النياسين)، فيتامين B2 (ريبوفلافين)، وفيتامين B6. كما أنه غني بالألياف ويمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الكولسترول. تمتع بوعاء من دقيق الشوفان على الفطور وسيكون لديك مستويات عالية من المزاج والطاقة طوال اليوم.

8. الطماطم

الطماطم تحتوي على كمية جيدة من فيتامينات B وخاصة فيتامين B6 وتحتوي على نسب عالية من فيتامين C والبوتاسيوم أيضًا. الطماطم تساعد جسمك على انتاج مضادات الأكسدة الطبيعية التي تسمى الجلوتاثيون التى تزيل السموم من الكبد. وعلاوة على ذلك، الطماطم هي واحدة من تلك الأطعمة التي تعطينا بشرة مثالية.

9. بذور شيا

بذور شيا هي كنز سوبرفوود التي تساعد على مكافحة أمراض عديدة وهذه البذور تحتوي على ما يقرب من جميع فيتامينات B، باستثناء فيتامين B12. في الواقع، بذور شيا هي مصدر أغنى بفيتامينات B من البذور الأخرى. بذور شيا هي أيضا مصدر مذهل من الحديد ودهون أوميغا 3. عندما تستهلك 2 ملعقة طعام من بذور شيا يوميا تكون كافية لمستويات عالية من الطاقة، وتحسين المزاج والصحة العامة.

10. الهليون

الهليون هو الغنى بفيتامين B6، وفيتامين B5، وفيتامين B9 (حمض الفوليك)، وكذلك البوتاسيوم، والكلوروفيل، والألياف، والبروتين.

11-اليقطين و القرع والكوسا الصفراء

اليقطين والقرع والكوسا الصفراء كلها مصادر ممتازة من فيتامين B6. بالإضافة، فهي غنية بالألياف والبوتاسيوم، والماء. الكوسا تساعد على الحفاظ على مستويات الطاقة لديك مرتفعة وتحسن الصحة العامة.

12. السبانخ

عجبت لرؤية السبانخ على كل قائمة تحكي عن الأكل الصحي ولكن هذه الخضار الورقية وفيرة بفيتامين B2 (ريبوفلافين)، وفيتامين B9 (حمض الفوليك)، وفيتامين C، الحديد، البوتاسيوم، والمغنيسيوم، و بها فوائد صحية رائعة. السبانخ هو الغذاء لرفع المزاج بشكل كبير وأنه يحسن أيضا من اليقظة والطاقة. تستهلك السبانخ المطبوخة طفيفا أو الخام للحصول على أكبر قدر من الفائدة.

13. البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة هي من بين الأطعمة الغنية بفيتامين B التي تساعد على زيادة الطاقة والمزاج. كما أن البطاطا الحلوة هي مصدر غني بفيتامين B6 و وفيتامين C والمغنيسيوم وبيتا كاروتين والبوتاسيوم.

14. الحمص

الفاصوليا والحمص هي البقوليات الغنية بالفيتامينات فهي غنية بفيتامين B2 (ريبوفلافين)، فيتامين B1 (الثيامين)، فيتامين B9 (حمض الفوليك)، وفيتامين B6، وفيتامين B5، يمكنك إضافتها إلى الحساء الخاص بك والسلطة.

15. الفول السوداني وزبدة الفول السوداني

على الرغم من ان المكسرات تحتوي على فيتامينات B إلا أن الفول السوداني مهم جدا فهو مصدر ممتاز للفيتامين B9 (حمض الفوليك)، وفيتامين B6، وفيتامين B5، فيتامين B2 (ريبوفلافين)، وفيتامين B1 (الثيامين). وزبدة الفول السوداني غنية بالبروتين النباتي والدهون الصحية للقلب.

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