تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني في الـ23 من شهر سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي تم فيه توحيد المملكة العربية السعودية، وجاء شعار اليوم الوطني السعودي2022 تحت عنوان "هي لنا دار".

ويعود تاريخ اليوم الوطني السعودي إلى المرسوم الملكي الذي قام بإصداره الملك عبدالعزيز، ويتضمن هذا المرسوم تحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى اسم المملكة العربية السعودية.

تهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92

أفضل تهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، دام عزك ومجدك يا وطني.

يا وطني يا مشعل النور، يا أطهر أراضي الكون، يا مصدر بهجة شعب السعودية يا من يوقد فيها مشاعل النور، عيد وطني سعيد وبهجة لشعبها وسرور.

وطني يا نعمة أكرمني الله بها، أسال الله أن يحفظها ويحميها وطني أنت رسالة الحب والسلام أنت أمان الخائف ودواء لكل مريض عيدك سعيد يا وطني.

أفضل تهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، دام عزك يا وطن، نهنئكم بمناسبة اليوم الوطني.

كل عام وأنتم بخير دام الله علينا نعمة الأمن والأمان.

أجمل تهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، كل عام وأنت بخير يا وطني.

كل عام والسعودية بالف خير.

نحبك يا وطن نهنئكم بمناسبة اليوم الوطني دام الله عزك يا وطن.

يسرنا بمناسبة اليوم الوطني أن نبارك لكم تلك الذكرى الحاضرة في تاريخنا وماضينا، وأن نجدد محبتكم ومحبة الوطن الكبير في القلب.

عبارات معايدة لليوم الوطني السعودي 92

كل عام والمملكة العربية السعودية بخير.

كل عام ووطننا الحبيب بألف خير.

كل عام ووطننا فخر وعز.

كل عام وشبابنا واعد وعزمنا صاعد.

كل عام ونحن رافعين همتنا للمجد والعلياء.

كل عام وبلادنا دارنا.

كل عام وأنت يا وطني الدار والوطن.

كل عام يا وطننا وأنت مهد الأمجاد.

كل عام يا وطني وأنت لنا دار.

كل عام يا وطني ونحن نُعمرك ونبنيك ونحميك.

كل عام وأنت يا وطني عامر.

دمت لي يا وطني مصدر فخر.

دمتِ يا بلادي عامرة بشعبك.

كل عام وأنت يا وطني مزدهر بمناسبة عيدك الوطني.

كل عام وأنت يا وطني أغلى وطن.

كل عيد يا وطني وأنت شامخ.

كل عام ونفديك يا وطني بدمائنا.

كل عام يا وطني ونحن نفديك بأرواحنا.

كل عام ووطني راسخ أبد الدهر.

كل عيد يا وطني وحبك يتجدد وينمو في وجداني.

كل عام وهاماتنا مرفوعة فخراً واعتزازاً.

كل عام وحنّا حماة الوطن وحنّا جنوده.

صور تهنئة اليوم الوطني السعودي 92

كلام عن اليوم الوطني

كُل عام والسعودية بألف خير.

هذا يوم يرفع فيه كل مواطن رأسه شموخاً وفخراً بما تحقق على أرض وطنه المعطاء، وندعو الله العلي القدير أن يحفظ لنا ولاة أمرنا وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يجزيهم خيرالجزاء لما يبذلونه لراحة أبناء هذا الشعب الوفي.

92 عامًا من المجد والرخاء والازدهار والأمن والأمان والتطور ، ستبقى شامخًا يا وطني.

كُل عام والسعودية تعانق السّماء مجدًا ، وتحضن السّحاب فخرًا وعزًا ، دُمتِ يا بلادي حُبًا وعشقًا للأبد.

دمت ياوطني متفرداً بالحُب والعطاء متميزاً بالأ‌من والرخاء شامخاً بالمجد والعزة.

وطني يا من عشقت هواءك وتغزلت بسمائك وراقصت نجومك وتمايلت دلالاً في أحضانك .. أحبك يا وطني وأرتوي بمائك، وأشقى بعدك وأموت فداء لك.

بلادي بكِ يحتفل القلب حباً وانتماء .. ومعكِ ترنو التطلعات وفاء .. وفيكِ تزدهر الأماني عطاء .. وبكِ يزدهي الخافق بهاء.

فرحك فرحٌ لأبنائك المخلصين .. فكل عامٍ وأنت وطن العطاء والأمن والانتماء.

92 عام يأتي وعام يمضي وكُل عام يُخلد حب الوطن أكثر من الّذي مضى، حماك الله يادولة التُوحيد.

حماك الله يا وطني الغالي.

كُل عام والسعودية بالف خير.

اجمل عبارات عن اليوم الوطني السعودي

اناشيد اليوم الوطني السعودي