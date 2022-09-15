في اليوم الوطني السعودي.. استوحي إطلالاتك الخضراء من لجين عمران

اليوم الوطني السعودي 92 حيث تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة السعودية في 23 سبتمبر من كل عام، ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود رحمه الله.

في اليوم الوطني السعودي 92 استوحي إطلالاتك الخضراء من الإعلامية السعودية لجين عمران، ويعتبر ارتداء الملابس باللون الأخضر خيار رائع وذلك للتعبير عن أهمية هذا اليوم بالنسبة للمرأة السعودية خاصة بكون هذه الإطلالات تتناغم مع لون علم المملكة العربية السعودية، وكما أن اللون الأخضر يعد من أفضل الألوان الجذابة مع بداية فصل الخريف حيث يزيد من أناقتك،إشراقك وجمالك.

لجين عمران والتي تتميز بعشقها للأزياء والموضة فهي دائما متألقة بأجمل صيحات الموضة سواء في المناسبات الرسمية أو في حياتها اليومية، وما يميز أسلوب لجين عمران أنها تختار الألوان لاطلالاتها وتنوع في الستايل والتسريحات وطريقة المكياج أيضاً وأغلب القطع التي ترتديها لا تتكرر.

استلهمي إطلالتك في اليوم الوطني السعودي من الفنانة أحلام

أفكار جاكيتات بليزر للاحتفال باليوم الوطني السعودي 92