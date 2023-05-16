يصادف في التاسع من شهر يونيو/حزيران من كل عام "عيد الجلوس الملكي الأردني" وهو مناسبة وطنية عظيمة، حيث جلس فيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين الهاشمي على العرش الهاشمي لتقوم معه مسيرة المملكة الأردنية الهاشمية تحت الحكم، وتولى الحكم خلفًا لأبيه المغفور له الملك الحسين بن طلال بعد وفاته، حيث أنها بدأت يومًا ولن تتوقف حتى تظل المملكة الأردنية الهاشمية في الصدارة.

تهنئة بمناسبة عيد الجلوس الملكي الأردني الثاني والعشرين

فيما يلي إليكم تهنئة بمناسبة عيد الجلوس الملكي الأردني الثاني والعشرين:

في عيد الجلوس الملكي الأردني نستذكر مسيرة التقدم والإنجاز والبناء التي تحققت في عهد جلالته الميمون والتطلع بجد وأمل نحو مستقبل مشرق مقدرين جهود سيادته التي يبذلها في سبيل ذلك، فكل عام وقائدنا بألف ألف خير.

تهنئة بمناسبة عيد الجلوس الملكي الأردني الثاني والعشرين، كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الجلوس الملكي الأردني.

نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. نهنئ الشعب الأردني العظيم ونهنئ المملكة الأردنية الهاشمية في عيد الجلوس الملكي ونسأل الله تعالى أن يديم الأمن والأمان والسلامة والاستقرار والهدوء على سائر مدن الأردن وشعب الأردن.

كل عام والمملكة الأردنية الهاشمية بألف خير والشعب الأدرني بألف خير والملك الأردني بألف خير بمناسبة عيد الجلوس الملكي، حفظ الله الأردن قيادة وشعبًا.

إنّ عيد الجلوس الملكي الأردني هو عيد ومناسبة وطنية مميزة وذات مكانة خاصة في قلوب كل الشعب الأردني، فكل عام والأردنيون بخير، والأراضي الأردنية بألف خير.

نسعد ونفرح في يوم الجلوس الملكي اليوم الذي صار الملك عبد الله الثاني فيه ملكًا على هذه البلاد، نفرح ونجدد الولاء للملك، فظ الله جلالة الملك وحفظ الله البلاد في ظل حكمه.

في هذه الذكرى الثانية والعشرين لحكم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم نرجو له تمام الصحة والعافية وأن يسخر الله له البطانة الصالحة لتعينه على الارتقاء بالأردن الحبيب.

نبارك لجالة الملك وسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الجلوس الملكي الأردني ونسأل الله أن يعيده عليهم وعلينا بالخير والمين والبركات.

تهنئة قلبية لجميع الأردنيين بمناسبة حلول عيد الجلوس الملكي وأخص بالتهنئة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

أسأل الله في هذه المناسبة أن يبارك لنا ويبارك لأردننا وأن يحفظ هذا الوطن وقيادته بعينه التي لا تنام وأن يمدنا بالعون والتوفيق ليظل الأردن شامخًا.

بمناسبة عيد الجلوس الملكي كل عام ومقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاهُ والأسرة الهاشميّة والعائلة الأردنية بخير وفير.

بمناسبة مرور اثني وعشرين عامًا على ذكرى عيد الجلوس الملكي نتقدم بالتهاني والتبريكاتِ لملكنا المعظم عبدالله ابن الحسين، ضارعين للمولى أن يحفظه للوطن، ويديمه ذخرًا له.

نتقدم إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بخالص التهنئة والتبريك بمناسبة عيد الجلوس الملكي الثاني والعشرين، سائلين المولى عز وجل أن يحفظه للوطن ويطيل في عمره.

كلمات عن عيد الجلوس الملكي الأردني الثاني والعشرين