البوابة - يبقى يوم وينتهي شهر رمضان الكريم شهر الإحسان والرحمة ونحتفل بقدوم عيد الفطر المبارك لعام 2023، لذا سنقدم لكم أجمل تهنئة عيد الفطر 2023 مكتوبة بأكثر من 30 عبارة تقدموها لأحبابكم وأصدقائكم.

تهنئة عيد الفطر 2023 مكتوبة بأكثر من 30 عبارة

أجمل تهنئة عيد الفطر 2023، في ليلة عيد الفطر أبعث لكَ التهاني لأنك زينة الأعياد وتستحق أغلى الأماني، وأدعو لك بكل ما في الخير من معانٍ.

صديقي ورفيقي وخليلي كيف أعايدك وأنت من تُهدي العيد لأيامي، وتقف دائماً لترفع أحلامي فتصير معك حقيقة وواقعاً دون كلامِ.

يظنون أن عيد الفطر بجديد الثياب وكثير التهاني ولا يعلمون أن العيد بقديم الرفقة، وعزيز المحبة.

كل عام وأنت للجود عنوانه، وللعيد أفراحه، ولقلبي أعز أحبابه، هذه أجمل تهنئة عيد الفطر 2023 مكتوبة.

أهديك عطر الورد وألوانه، وأرسل جواب أنت عنوانه أهنيك بمقدم العيد وأيامه.

عيد الفطر فرحة ما تكمل إلّا بوجودك، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربك.

زهر وورد وريحان، قطفته من حديقة الرحمن لأعز إنسان بمناسبة العيد.

عيدك سعيد أرسلها مع النسيم، وأخبرها للطيور لتهنئك عني بأفضل الأساليب وأعذب التغاريد.

العيد لا يُفرح دون أهل وعائلة، فأنتم سرور العيد وبهجة حضوره وأنتم أحباب قلبي ولكم ترسل كل التهاني.

كل عام وأنتم حولي وأنا حولكم أنتم مني وأنا منكم، تقدمون لي ورداً في العيد فأحمل بستاناً ولكم أهديه.

إن كان الناس يفرحون مرتين في العام للأعياد، فأنا أفرح كل يومٍ لأنكم هنا حولي تشاركونني هذه الأعياد.

إذا كنتم بخير فعيد الفطر كله فرح، أنتم سعادة العيد وأنتم بهجته يا أعزائي.

كل ما في العالم من الممكن تأجيله إلا حضور صباح العيد في بيتنا بين أحباب قلبي، وسبب وجودي، عائلتي الغالية حفظكم الله وأبقاكم لي خير عون.

لكم أبعث أولى التهاني يا أهلي وأرحامي، أسعد الله قلوبكم في كل يوم من الأيام.

كل عامٍ وأنتم في دنياي شمسها وقمرها يا نور العالم عندي يا أحبائي.

كل عام وأنتم مجتمعون على الخير والفرح يا سندي وعالمي وعائلتي الجميلة.

باقة من الورود بقدوم عيد الفطر، معطرة بالعود لك يا صاحب الجود.

وعاد العيد، وأنا عنك بعيد، تفرقنا بلاد وبحـور، وعاد العيد وتمنيته عليك سعيد، ولو كان علي يجور.

جعلك ربي حبيب الكل، وعيد الفطر بالفرحة يطل، وتهنئة عيد الفطر خاصة لك قبل الكل.

قبل الناس أقول لك: عيد مبارك يا أعز الناس.

أعذب تهنئة لأعذب إحساس، كل سنة وأنت أسعد الناس، أسأل من أعدّ العيد وطوى الشهر الفقيد، يمدكم بعمر مديد يجعل حياتكم عيد سعيد.

العيد هو منحة السعادة التي قدمها الله لقلوبنا أن افرحوا والبسوا الجديد وارتاحوا وأنتم إخوتي سعادة حياتي.

مع حزننا على فراق رمضان شهر الخير والبركة، إلا أنني أهنئكم بأيام العيد المباركة وأدعو لكم أن يتقبل منكم صيامكم والقيام ويُسعد قلوبكم ويبارك في أيامكم.

يحلو عيد الفطر بجمعتنا وتلاقينا فكل عامٍ ونحن لبعضنا سند وعون وخير إخوة.

كل عام وقلوبكم مغمورة بالسعادة يا فرح القلب وطُمأنينته، ويا خلاني كلهم وأحبابي، أنتم طفولتي وشبابي، وأسأل الله ألا يحرمني وجودكم حتى في عجزي وشيبي.

يمر عيد الفطر سريعاً بكثرة أحاديثنا وضحكاتنا، إنه فرحة للجميع، ولكن لولا أنكم هنا ما حضرت هذه الفرحة.

أمانينا تسبق تهانينا، وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد مبارك علينا وعليكم.

كل عام وكل يوم وكل لحظة من سنينك، وأنت يا عيدي بخير وكل أعيادك هناء.

مع نسايم ورد وأطياف العبير، ومع رياح المسك نهديها إليك، عيدكم سعيد.

أرق تحية وأحلى كلام، وأجمل تهاني بالعيد، وأطيب أماني وأزكى سلام.

تهنئة عيد الفطر لحبيبتي

حبيبتي كل عام وانتِ في بالي وادعي لك كل يوم، كل عام وانتِ بخير ويا رب تكوني بصحة جيدة وعيد فطر سعيد عليكِ يا غاليتي.

كل عام وانتِ بخير حبيبتي سأكتبها في كل مواقع التوصل لكي يعلم العالم أنني عاشق لكِ بقوة، عيد فطر سعيد.

حبيبتي كل عام وأنتِ بخير وصحة وعافية يا أجمل من عرفت في هذه الحياة، فأنتِ لست فقط حبيبتي بل أنتِ كل شيء لي في هذه الحياة، ويا رب ما تمر الأعياد إلا وأنتِ معي كل سنة.

حبيبتي... حياتي... عمري... كل عام وأنتِ بعافيتك كل عام وأنتِ ممتلئة فرح و بعيدة عن كل كرب وحزن، كل عام وروحكِ مغمورة بالسعادة.

جمالكِ يضاهي فرحة العيد وسعادتي ترتبط بابتسامتكِ، كل عام وأنتِ في القلب والعين، يا غاية الأماني.

كل عام وأنتِ عيدي وفرحتي واحلامي وكل امنياتي، يا عمري احبكِ يا اجمل ما رزقت به، انتِ عيدي وسعدي انتِ امنياتي كلها.

كل عام وانتِ بين من تحبيهم بسعادة وفرح، عيد فطر مبارك وايام جميله وعساكِ من عواده.

انتِ عشقي يا سكر عيدي، فطر مبارك وكل عام وانتِ ساحرتي ومالكتي وكل سعادتي، كل سنة و انتِ الأحلى والارقى والاجمل والاوفى.

رمضان ودعناه، وعيد الفطر فرحتنا الجديدة، وأنتِ أروع ما فيهم، كل عام وأنتِ لي وحدي، يا زهرة الحب والوفاء والمحبة.

فطر مبارك وكل عام وانتِ بألف صحة وسلامة.

تهنئة عيد الفطر لشخص عزيز وغالي