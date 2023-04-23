البوابة - يوم واحد يفصلنا على انتهاء شهر رمضان، حيث يسارع المخطوبون للاحتفال بعيد الفطر المبارك ويبدؤوا بالبحث عن أجمل رسائل تهنئة عيد الفطر للمخطوبين تعبرعن امتنانهم وفرحتهم بقدومه، ليقوموا بإرسالها لبعضهم البعض، وفيما يلي اختارت لك "البوابة" مجموعة من أجمل رسائل تهنئة عيد الفطر للمخطوبين:

رسائل تهنئة عيد الفطر للمخطوبين

كل عام وأنت بخير.

بمناسبة عيد الفطر كل عام وأنت بخير يا غالي.

أسأل الله العلي القدير أن يمدّكم بعمر مديد، ويجعل حياتكم دائماً في عيد وسعادة، في عيد الفطر المبارك 2023.

بمناسبة عيد الفطر 2023 أتمنى لك سعادة وفرحة دائمة لا تنتهي، يا أفضل إنسان في الدنيا كلها، وكل عام وأنت بألف خير.

عيد فطر جميل مع خطيبي، يا رب يكتب لنا معاً أجمل أقدار الخير ويجمع قلبي وقلبك، دائماً على وفاق ونجاح.

أتمنى من الله أن يوفقنا لما فيه الخير، يا أغلي من حياتي، عيد فطر سعيد عليك خطيب عمري وحبيب قلبي وحياتي.

كل عيد فطر وانت بألف خير.

كل سنة وانت سالم بمناسبة عيد الفطر يا حبيبي.

أزف أجمل التبريكات لك يا خطيبي الغالي وزوجي المستقبلي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

إلى خطيبي حبيبي وعمري.. كل عيد فطر وانت بخير مع تمنياتي أن يكون عيد الفطر القادم في بيت الزوجية ياحبيبي.

كل عام يا خطيبي وانت نصف لروحي وكل نبضاتُ قلبي يا رب.

كل عام وأنت بألف خير يافرحة القلب والعمر، عيد فطر مبارك عليك، وكل عام أنت بجانبي ياروح القلب.

خطيبي العزيز الغالي لكَ كُل التمنّي بالخير والسعادة بعيد الفطر 2023.

أدام الله فرّحتك وتقبل الله جميع طاعتك.

عيد فطر مبارك، في أول أيام عيد الفطر المبارك ياخطيب القلب وزوج العمر، كل سنة وأنت طيب وبألف خير.

تهنئة عيد الفطر لصديقي

كل عام وأنتم بألف خير وعيد فطر سعيد

بمناسبة عيد الفطر 2023 أعاده الله علينا وعليكم بالخير والسعادة.

حقق الله أمانيكم ورزقكم القبول لطاعاتكم.

أدام الله أفراحكم وجعله فرحة تملأ قلوبكم يا رب.

بكل رشة عطر، بكل قطرة مطر، وبكل رمشه نظر، كل عام وأنتم بألف خير.

أهنئكم بحلول عيد الفطر يا أجمل بشر.

تقبل الله أعمالنا منا ومنكم، وجعلنا وإياكم من المغفور والمقبولين لهم، ورزقكم الفرح مع من تحبونهم، عيد فطر سعيد ومبارك لكم.

رسائل عيد الفطر مكتوبة

كل عام وعائلتي بالف صحة وسعادة.

أعاده الله عليكم بالخير والبركات عيد الفطر مبارك.

عائلتي وأهلي الغاليين، ما العيد إلا وجودكم حولي، دمتم لي عيداً لكل أعوامي، عيد فطر سعيد 2023.

عائلتي الجميلة أحبتي الغاليين على قلبي جعل الله عيدكم هذا مليئًا بالأفراح، وأسعد الله قلوبكم، وكل عام وأنتم الخير وبخير.

عائلتي العزيزة يا من ينبض قلبي حباً لكم كل عام وأنتي غالية على قلبي.

كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا أعواماً عديدة.

عائلتي الكريمة ويا مصدر فخري واعتزازي على مر السنين، كل عام وأنتم بألف خير.

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