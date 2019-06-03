العيد هو فرحة للمسلمين ويدخل لهم البهجة والسرور وبه يلتقي الجميع بكل قلوب صافية وجميلة، وعيد الفطر عيد المسلمين، ويأتي بعد شهر رمضان المبارك، وهنا في هذا المقال نقدم عبارات جميلة عن عيد الفطر:

- الفطر كل ساعه كل يوم كل اسبوع كل شهر كل عام وأنت بألف خير.

- اقدم لك هديه اعتبرها عيديه.. روحي وقلبي وباقه ورد.. وبوسه على احلى خد.

- قبل ما تنطبع بوسات العيد حبيت اكون إول إنسان يطبع على خدك البوسه اممواه.

- أنطلقت مني أحلى التهاني بالعيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط.

- أول شخص بالدنيا يستاهل كلمة.. كل عام وأنت بـ1000 خير.. يا أحلى قلب بالدنيا.

- المرسل:مجرد إحسا س.. المستقبل:جوهرة ألماس.. النص:عيد مبارك يا أعز الناس.

- أبعث مع كل طير.. من قلب كله خير.. لإنسان مكانه غير.. كل عام وإنت بخير.

- احلى ما فى العيد العيدية والأحلى إنها تكون منك هدية عيدك مبارك.

- أبارك لك بالعيد وايامه الورديه وأمانه يا حبيبي لا تنساني بالعيدية.

- للعيد هلاله.. ولقلبي حبيب عذبني دلاله.. يا ترى بيوم العيد كيف حاله.

- الله يتقبل اعمالك ومبارك عليك العيد ويعود عليك بصحه وسعاده وعمر مديد.

- عسى عيدك مبارك.. وكل لحظاتك تبارك.. وجنة الخلد داري ودارك.. والنبي جاري وجارك.

- ثلاثه تملكها وهي أغلى ما عندي: شوفتك وصوتك ورسايلك بالعيد لا تحرمني منها رجاءً.

- انت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك عيد سعيد.

- قبل الزحمة.. والرز واللحمة.. حبيت أقولك.. كل عام وأنت بألف خير يالغالي.

- من ورد العيد لميتك وبحضن القمر خبيتك ولاني كثير حبيتك بعد عمري سميتك.

- باقي 1000 ثانية على عيد الفطر بالله في احد عيدك قبلي.

- باقة ازهار وورود.. وسلة بخور ووعود.. وكل عام وانت بخير.. وعيد سعيد عليك يعود.

- الله يزيد هالوجه المنور نور.. ويعطيه من حلا الحور.. ويبلغه العيد وهو مسرور.

- أنا أعرفك.. أكيد أعرفك.. بس شوفتك فين.. افتكرت.. أنت اللي بالعيد يملي السما نورك.

- لأحلى قمر.. عطر وزهر.. مع كرت.. يقول: عيد مبارك قبل كل البشر.

- خليك جاهز للعيد يمكن تنقص الكمية ونحتاج لك.. المرسل: مصنع العسل و الشوكولاته.

- أنتظر يوم العيد.. تعرف ليه.. لأني أبي أقولك.. كل عام وأنت بألف خير يالغالي.

- دام الله لك الأعياد دُهورا وألبسك من تقواه نوراً.

- فرحة الأعياد بشوفك تكتمل.. وإنتَ عيد القلب يومه يحتويك.. وش يفيد القول وترتيب الجمل.. دام كلّ حروف حبّي تنتخيك.. والرسايل بيننا همزة وصل.. وعيدك مبارك عسا الفرحة تجيك.. والكواكب دايرة دورة زحل.. والقمر طالع بنوره يحتريك.

- يا رسالة دوريه وامسكيه وبوسيه وقبل الزحمة بالعيد الفطر هنيه.

- مَن قالك إني في عيد أو إنّي سعيد.. يوم أشوفك هو العيد وكلّ عام وإنتَ بعمر سعيد.

- ألا يا عقد من الماس ألا ياللي القمر جارك.. أقولك قبل كلّ الناس يجعل عيدك مبارك.

- باقة أزهار وورود وسلة بخور وعود.. والعيد عليكم يعود وكلّ عام وأنتم بخير.

- أسأل من أعدّ العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدّكم بعمر مديد يجعل حياتكم عيد سعيد.

- حلات العيد شوفتكم حلاته نلتقي معكم.. عساكم من العايدين وأسعد ناس بأعياده.

- يا رسالة سايري ركب السحايب واسبقيه.. وأوصلي جوال منهو عني غايب وافتحيه.. سطّري له من رسايل العيد وشوّقيه.. وباركي له قبل كلّ الناس وفرّحيه.

- العيد يكمل بقبول الله العمل وبرجوعك يا حاج ّيلتمّ والله الشمل.

- يا هلا بيك وبرجعتك وربّي يتقبّل حجّتك.. مغفور الذنوب إن شاء الله كيوم أمك ولدتك.

- حجّيت وربّي يتقبّل حسن النية والعمل.. نوّرت البلد برجعتك وأسعدت الأقارب والأهل.

- عاد عيد الي على البال طاريهم طرى.. قبل زحمة الاتصالات وقبل الإشتباك.. طالبك يالله من قبل لا أسكن الثرى.. تغفر ذنوب البشر يالله إني في رجاك.

- عندما تحلّ المناسبات تتدفّق من القلب أصدق العبارات وأعذب الكلمات، ويتبادلها الأحباب والأصحاب كتجديد للمحبّة وإحياء للمودّة، وها أنا بمناسبة حلول العيد المبارك ومن قلب محبّ أدعولك فأقول: أسأل الله أن يبلغك العيد، ويكتب لك فيه الأجر والثواب، ويعتقك من النار أنتَ ومن تحبّ.

- مِن روائع المحبه في الله أنّه مهما أشغلتك الحياة عن صاحبك فإنك لا تحمل همّاً.. لأنّه حتما سيعذرك.. كلّ عام وأنتَ بخير.

- من عادتك دايم على الطيب سباق واليوم أبي تسمح نرد مَعروفك.. نبعث تهاني العيد مع كلّ الأشواق والعيد الأكبر يوم نسعد بشوفتك.

- نسأل الله لنا ولأهل عرفة.. ذنباً مَغفوراً وعملاً مقبولاً ودعاء مُجاباً وعيداً مباركاً.

- بُكلّ زخة مَطر وبعدد مَن حج واعتمر أهنيك بقدوم العيد.

- يا هاتفي أرجوك ودّي سلامي، وأرجوك بالله وصّل الشوق كلّه وأرجوك هنيهم بعيد الفطر، ناسٍ لهم بأقصى ضميري محلّه ناسٍ لهم كلّ الغلا واحترامي.. غاليين عندي والغلا ما نملّه.

- لنا أحباب لايسكنون بقربنا.. ولكن يسكنون بقلوبنا.. يظلّ شذى ذكراهم يعطّر قلوبنا.. كلما نضبت ينابيع المودّة في حياتنا.. أغلى الأشواق نبعثها لكم.. تحياتي معطره باطيب العود.. عيد سعيد.

- أدام الله لكم الأعياد دُهوراً وألبسكم من تقواه نوراً.

- قلبي يبيك ودوم يشتريك وبنبضه وحبّه يرويك وبحنانه يدفّيك وبقرب العيد يهنّيك.

- أجمل ﻿ما في﻿ العيد ثلاثة: كثرة الخيرات، وتبادل الزيارات، وقارئ هذه العبارات.

- كنوز الأرض تفديكم، وعطر العود نهديكم بوسط القلب مَسكنكم، وبعيد الأضحى أهنيكم.

- تهئنة مليانة ورد وفلّ أرسلها قبل العيد يهلّ علشان أكون قبل الكلّ.

- صباح خاص للغالين.. مُعطّر بالفل نرسله بس للحلوين.. ونقولهم من العايدين.

- التوصيل السريع باقة ورد وهمسة حبّ للغالي بالعيد جعل أيامه كلّها عيد.

- أقول بسرعة قبلهم كلّهم كلّ عام وأنت بخير يا بعدهم كلّهم.

- ودّعت بك عيد مضى.. وأقبلت بك عيد جديد.. يالله عسى عيدك سعيد.

- العيـد قرّب.. أسعد الله مساك والله مدري وين خـد لمسته وين أنت ياللي عيدنا في محيّاك.. كفّ القدر من ضيقة الخلق بسته.. من يوم ما لوّحت لي كفّ يمناك.. لليوم دمعي بالخفا ما حبسته.. ومن يوم ماذوقتني حرّ فرقاك.. والياس زرعة في حياتي غرسته.

- الكلّ بالعيد فرحان إلّا أنا زعلان ودّي أقولك.. كل عام وأنت بخير وأنت قريب وآخذك بالأحضان.

- بالعيد والله يالغالي ودي أهديك عيوني بس خفت أشتاق أشوفك وما أقدر.

- عيدك مبارك يا قاطع أخبارك العيد بلا وصالك ماله بهجة ولا فرحة وأنت بعيد عن أحبابك.

- لا تعتقد أنّ هذا صوت جوالك.. يُخبرك برسالة.. لا هذي صرخة فؤادي تقولك.. كلّ عام وأنت بخير.

- أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي وأحطها بإيديك تنشر العبير الفواح حوليك وتقولك كلّ عام وأنت بخير.

المزيد من آدم وحواء:

كيف تستعد الأسرة لاستقبال عيد الفطر؟

رسائل ومسجات عن عيد الفطر المبارك للأحباب والأصدقاء