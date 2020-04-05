توافق الأبراج الصينية في الحب

هناك الكثير من الأساطير الواسعة الإنتشار المحيطة حول سبب تسميةالأبراج الصينيةبأسماء الحيوانات منها أن بوذا قد جمع كل الحيوانات وطلب أن يقابل كل حيوان في عام محدد ليقوم بتلبية إحتياجاته، ولكن لم يقوم بتلبية الدعوة سوى إثنا عشر حيواناً، وم هنا يأتي أصل كيف تؤثر صفات هذا الحيوان على مواليد تلك السنة، حيث تبدأ هذه الأبراج بالفأر وتنتهي بالخنزير، إذ قام الأشخاص الصينيون بتكوين هذه الأبراج الصينية بناءاً على نظرية معقدة مرتبطة بما يسمى باليانغ، وهي الطاقة التي تؤدي لحدوث أي شيء في الحياة، ومن ضمن الحيوانات التي تحتويها هذه الأبراج الصينية هي: الفأر، الثور، النمر، الأرنب، التنين، الأفعى، الحصان، العنزة، القرد، الديك، الكلب، الخنزير.

تتفق الأبراج الصينية مع بعض من الأبراج لضمان نجاح وإستمرار العلاقة، وقد تبين أيضاً أوجه الإختلاف، ومنها فيما يلي:

برج الفأر

التوافق في الحب: يحدث في هذا العام العديد من نسبة الحظ لبرج الفأر، حيث يجد شريك حياته، ولكن قد يتعرض صاحب هذا البرج المتزوج لحدوث المشاكل مع الزوجة، ولكن يستطيعوا التغلب عليها.

برج النمر

التوافق في الحب: يمكن أن يكون هذا العام متغير، حيث أن الشخص الاعزب يستطيع الحصول على شخص ذو عقل مشابهه له، مما يؤدي إلى الدخول في علاقة جيدة، أما الشخص المتزوج قد يجد نفسه في وضع غير مرضي له بمعدل عالي، وعندها سوف يبدأ بتصيد اخطاء وعيوب الشخص الشريك وتكبير هذه العيوب بشكل كبير جداً.

برج الأرنب

التوافق في الحب: يعتبرهذا العام ملىء بالمفآجات من الناحية العاطفية، حيث أن الشخص الأعزب، قد يكون شخص محظوظ لدرجة عالية جداً، أما الشخص المتزوج تستمر علاقته بزوجته بحياه هادئة، وقد يقوم برحلة مع الشريك لتقوية العلاقة بينهم.

برج التنين

يتفق هذا البرج بنسبة كبيرة مع برج الفأر من ناحية الطموح والإهتمام، والحب المتبادل بين البرجين، ويتفق أيضاً مع برج القرد، وذلك لأن التنين يقدر ذكاء برج القرد، وبرج القرد أيضاً يقدر الشجاعة والقوة لبرج التنين، ولكن يجب على برج التنين تجنب إقامة علاقة بينه وبين برج الكلب، وذلك للحد من ظهور المشاكل بينهما، حيث يمتلك برج التنين ثقة عالية بالنفس، أما برج الكلب ينتقد بشكل كبير، ولهذا السبب من الصعب جداً تجمع البرجين.

برج الثعبان

يتوافق برج الثعبان مع برج الثور، حيث يوفر له حياة هادئة وجميلة، ويتفق بالحب مع هذا البرج بحياة سعيدة، ويتفق أيضاً مع أصحاب برج الديك، بنجاح هذه العلاقة للحصول على مستقبل جميل، ويجب تجنب إلتقاء برج الثعبان مع النمر بإقامة علاقة حب بينهما لأنها لن تنجح.

برج الحصان

يتفق هذا البرج مع برج النمر من ناحية الحرية، حيث يتفقوا في الحياة، ويتفاهم بنسبة عالية أيضاً مع برج الخروف، ولكن يجب إبتعاد برج الحصان عن إقامة علاقة مع برج الفأر، وذلك لأن برج الفأر يمتلك قدرة مرتفعة بإستفزاز برج الحصان.

برج الخروف

يتفق برج الخروف مع برج الحصان بالرغم من أنهم لايتفقون في البداية، ولكن معدل نجاح العلاقة بينهم عالية جداُ، ويتفق أيضاً مع برج الأرنب من ناحية الحب للحياة والطبيعية، ينصح بالإبتعاد عن إقامة علاقة بين هذا البرج وبرجين الفأر والتنين، وذلك لأنهم لايستطيعوا توفير الراحة والهدوء التي يسعى لها برج الخروف.

برج القرد

يتفق مع برج الفأر من ناحية الإعجاب والإهتمام بين الطرفين، ويرتبط بأصحاب برج التنين وتنجح هذه العلاقة.

برج الديك

يتفق برج الديك مع برج الثور من ناحية القوة والجاذبية لكلا البرجين، ويتفق أيضاً مع برج الثعبان من ناحية النجاح ولكن قد لاتكون العلاقة بينهم أكثر رومانسية ولكنها تتميز بالنجاح.

برج الكلب

يرتبط بصلة الزواج الناجح بينه وبين برج الأرنب، ويتفق مع برج النمر من ناحية الإحترام والتقدير.

برج الخنزير

يتفق بشكل كبير مع برج الأرنب، حيث يقدر كل منهما الآخر، ويتفق أيضاً مع برج الخروف من ناحية التقدير، حيث يتمتعوا بجو عائلي جميل ومرح ومستقر، ولكن يجب تجنب إقامة علاقة مع برج الثعبان وذلك لأن شخصية الثعبان تتعارض مع شخصية برج الخنزير.

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