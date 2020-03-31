3 أبراج يسيطر عليها طابع التملك والسيطرة على الشريك

عندما يتعلق الأمر بالحب والعلاقات، من الطبيعي أن يأتي الشريك في صدارة الأولويات مع الحرص على الاهتمام بشأنه ومختلف تفاصيله والتعبير له عن الحب وغيره من المشاعر الرقيقة.

إلا أنه بالنسبة للكثيرين، قد يتحول ذلك الاهتمام إلى حب تملك وتحكم الشريك، وحسبما توضحه صحيفة "تايمز أوف انديا"، هذا هو نفس الحال بالنسبة للأبراج التالية:

1- برج الثور

عادة ما يُعرف الثور بطبيعته المحبة للهيمنة، وهذه الصفة تسيطر أيضًا عندما يتعلق الأمر بالحب، حيث غالبًا ما يتحول اهتمامه بالشريك إلى تملك وسيطرة عليه، وذلك عادة ما ينبع من حاجة الثور الدائمة للحصول على حياة مستقرة وآمنة.

2- برج العقرب

يتميز العقرب بشغف وحساسية شديدين وأنه يحب الشريك من كل جوارحه، ولكنه كثيرًا ما يصبح متحكمًا في الشريك بعض الشيء ويريد السيطرة على مختلف تفاصيله وأن يكون كامل وقته واهتمامه له وأن يشاركه كل لحظة ممكنة، جنبًا إلى جنبًا مع حصوله على نفس الاهتمام الذي يمنحه للشريك.

3- برج العذراء

عندما يتعلق الأمر بالشريك، عادة ما يسيطر على برج العذراء الغيرة الشديد وحب التملك، وذلك يرجع نوعًا ما إلى طبيعته المدققة في التفاصيل والباحثة عن الكمال والمحبة للسيطرة على كل ما يتعلق بها، بما في ذلك شريك حياتها.

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