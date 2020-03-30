3 أبراج لا تتخطى قصة الحب الأولى بسهولة

جميعنا نجد بعض الصعوبة في تخطي علاقتنا الجدية الأولى، وحبنا الأول، ولكن بعض الأبراج تواجه صعوبة هائلة في تخطي قصة الحب الأولى، ويظل أصحابها يسمعون الأغاني التي تذكرهم بالعلاقة والشريك السابق مرارًا وتكرارًا، وتصفح الرسائل القديمة ومقارنة كل شريك جديد بالحب الأول.

وفقا لمجلة "إيليت ديلي"، فعلى الرغم من اختلاف الناس عن بعضهم، تتأثر الصفات الشخصية بالأبراج، مما يجعل الأبراج الـ 3 التالية تواجه صعوبة إضافية في تخطي هذه العلاقة الأولى، والتي تصبح محورية في حياتها:

برج السرطان

برج السرطان عاطفي ورقيق، ويتذكر كل لحظة من علاقاته السابقة مع أحبابه، بأوقاتها الحلوة والمرة، وتجبره طبيعته الوفية على التعلق بالحب الأول، مهما مرّت الأيام، ومهما تعرف على شركاء جدد، فهو يستمر في العودة للتذكارات التي تذكره بالماضي والتي يحتفظ بها لفترة طويلة.

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برج الميزان

برج الميزان معروف بهدوئه وطبيعته المنطقية، ولكن عندما يتعلق الأمر بتخطي حبه الأول، ومتابعة حياته، تطغى المشاعر على منطقية الميزان، فيجد نفسه ميالًا للتحدث مع الشريك السابق حتى بعد انتهاء العلاقة، ومن المحتمل أن يرغب في استعادة العلاقة إذا سنحت له الفرصة.



برج الجدي

الجدي جاد للغاية وبارع في التخطيط للمستقبل، ومع ذلك تسيطر عليه العواطف والرومانسية عند بدء علاقته الأولى، ويؤمن أن حبه سيستمر إلى الأبد، ويشمل شريكه في جميع خططه المستقبلية، وعندما يخسر حبه الأول، ينغمس في الحنين للماضي ومقارنة الشركاء الجدد بهذا الحب.

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