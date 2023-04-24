البوابة - توافق برج الثور مع باقي الأبراج، برج الثور يعتبر من الأبراج السماوية وهو البرج الثاني، وتمر الشمس في برجه من تاريخ 21أبريل / نيسان إلى تاريخ 21 مايو / أيار، ومن أهم صفات برج الثور أنه صاحب شخصية قوية، ولديه صبر طويل، ولا يسهل إحباطه أو إصابته باليأس فهو من الأبراج القوية.

صاحب برج الثور يسعى دائماً لتحقيق أهدافه وطموحاته، ويثابر من أجلها لفترات طويلة، حيث يحب عمله ويخلص له بشدة، حيث يميل صاحب برج الثور للدقة في تنفيذ أعماله، ويتقن المهمات التي يكلف بها، شخصية برج الثور لديه ثقة في قدراته ومجتهد ليحصل على أفضل النتائج.

توافق برج الثور في الحب مع باقي الأبراج

برج الثور والحمل: ترابي ،وناري، علاقة جيدة تتميز بالطموح المشترك، نسبة التوافق والنجاح 80 في المئة .

برج الثور والثور: ترابي، وترابي ، علاقة متوافقة وناجحة، تتميز بالحب والوفاء، نسبة التوافق والنجاح 90 في المئة.

ترابي، وترابي ، علاقة متوافقة وناجحة، تتميز بالحب والوفاء، نسبة التوافق والنجاح 90 في المئة. برج الثور والجوزاء : ترابي، وهوائي علاقة غير منسجمة فيها التناقضات وعدم التوافق بالآراء نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة.

ترابي، وهوائي علاقة غير منسجمة فيها التناقضات وعدم التوافق بالآراء نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة. برج الثور والسرطان :ترابي ، ومائي، علاقة منسجمة فكرياً وروحياً وعاطفياً نسبة التوافق والنجاح 75 في المئة.

:ترابي ، ومائي، علاقة منسجمة فكرياً وروحياً وعاطفياً نسبة التوافق والنجاح 75 في المئة. برج الثور والأسد :ترابي وناري، علاقة جيدة ,تتميز بالحب القوي والتفاهم الجيد، نسبة التوافق والنجاح 80 في المئة.

:ترابي وناري، علاقة جيدة ,تتميز بالحب القوي والتفاهم الجيد، نسبة التوافق والنجاح 80 في المئة. برج الثور والعذراء : ترابي ، وترابي ، علاقة متوافقة وناجحة تتميز بالعشق والطموح الكبير المشترك نسبة التوافق والنجاح 90 في المئة.

ترابي ، وترابي ، علاقة متوافقة وناجحة تتميز بالعشق والطموح الكبير المشترك نسبة التوافق والنجاح 90 في المئة. برج الثور والميزان :ترابي ، وهوائي، علاقة غير منسجمة، فيها التناقض في الأفكار نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة.

:ترابي ، وهوائي، علاقة غير منسجمة، فيها التناقض في الأفكار نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة. برج الثور والعقرب :ترابي ومائي، علاقة منسجمة فيها الحب والطموح المشترك، نسبة التوافق والنجاح 75 في المئة.

:ترابي ومائي، علاقة منسجمة فيها الحب والطموح المشترك، نسبة التوافق والنجاح 75 في المئة. برج الثور والقوس :ترابي ،وناري، علاقة جيدة،نسبة التوافق والنجاح 80 في المئة.

:ترابي ،وناري، علاقة جيدة،نسبة التوافق والنجاح 80 في المئة. برج الثور والجدي : ترابي، وترابي علاقة متوافقة يسودها الإنسجام العاطفي والروحي والعقلي نسبة التوافق والنجاح 90 في المئة.

ترابي، وترابي علاقة متوافقة يسودها الإنسجام العاطفي والروحي والعقلي نسبة التوافق والنجاح 90 في المئة. برج الثور والدلو :ترابي، وهوائي،علاقة غير منسجمة تسودها التناقضات والاختلاف بالأفكار تحتاج للعقلانية نسبة النجاح 35 في المئة.

:ترابي، وهوائي،علاقة غير منسجمة تسودها التناقضات والاختلاف بالأفكار تحتاج للعقلانية نسبة النجاح 35 في المئة. برج الثور والحوت :ترابي ومائي، علاقة منسجمة ،تتميز بالحب والوفاء، والإخلاص،نسبة النجاح 75 في المئة.

عيوب برج الثور

غير متوازن

الغيرة

العناد

التملّك

ماديّ

العدوانية

التوتر والقلق

صفات برج الثورالمرأة

صفات برج الثورالانثى ليست من النوع السهل.

برج الثورالمرأة مرنة، ومنفتحة، وعنيدة، وسريعة الغضب، وقوية، وعفوية، وحكيمة.

المرأة من برج الثور جذابة حيث تستقطب القلوب بسرعة وبشكل لافت.

فوضوية في بعض الاحيان ومشاكسة، ورزينة.

من صفات برج الثورالانثى تقليدية حيث تتشبث بالتقاليد والعادات، وصادقة.

برج الثورالانثى تكره المفاجآت، والكذب، والخيانة أيضاً.

برج الثورالمرأة تحب زيارة المتاحف والمعارض الفنية والأماكن الطبيعية.

تكره الشكوى، وتكره الميوعة، وتكره التعقيد.

من صفات برج الثورالانثى أم عظيمة.

من صفات برج الثورالانثى أيضاً روحها جميلة، وحسها فكاهي.

حساسة، وعنيدة، ومتزمتة الرأي.

برج الثورالمرأة تملك العزيمة والإصرار.

من صفات برج الثورالانثى أنها غيورة، وتحب السيطرة، وتحب الأمان.

ترتبط بالآخرين بسهولة كبيرة.

تكون صداقات بسرعة كبيرة. مخاطرة في بعض تصرفاتها.

لا تحب التفكير العميق والمتأمل.

تحب كافة الأشياء الجميلة.

هادئة، وصابرة، وباردة.

رومانسية، وغامضة.

ذكية، وعملية، وبطيئة، وحازمة، وقاسية على نفسها.

قدرتها على العمل بمهارة وكفاءة عالية.

تحب الترتيب والنظام في حياتها.

تسعى دوماً لتحقيق أهدافها ولا تيأس من الفشل.

تساعد وتقدم الدعم إلى الآخرين وخصوصاً الأصدقاء.

أنيقة الملابس وتناسق ألوانها، كما انها تهتم بمظهرها الخارجي.

برج الثورالمرأة تتحمل المسؤولية وتقوم بكافة واجباتها.

ذوات كفاءة عالية في الأمور المالية والإدارية والتنفيذية.

تكره الإهمال، وتحب الفنون كالموسيقى والغناء والرسم.

صفات برج الثور المرأة في الحب

المرأة من برج الثور في الحب تتعامل مع شريكها بهدوء طالما لا يفعل أموراً تُغضبها وتُعكّر مزاجها.

تمتلك المرأة في الحب من برج الثور شخصية حنونة ولطيفة في أغلب الأحيان.

تمنح برج الثور المرأة في الحب شريكها الأولوية في علاقتهم، وتضع رغباته قبل رغباتها.

تفعل ما بوسعها حتى تجعل شريكها سعيداً وتعتني به جيداً.

تُخفي الأمور المهمة في حياتها ولا تشاركها مع شريكها في بداية العلاقة.

تفضّل الانتظار حتى تشعر بالأمان معه قبل الانفتاح عليه.

تحب الالتزام في العلاقات العاطفية طويلة المدى، ولكن يجب على شريكها احترام حدودها وعدم محاولة التعدّي عليها حتى تبقى بجانبه.

تتمتع بروح مرحة تؤثر بشكل إيجابي على علاقتها العاطفية بحيث تكون ممتعة وممتلئة بالمرح والضحك.

تمتلك المرأة في برج الثور شخصية رومانسية وترغب من شريكها الاهتمام بمشاعرها والإحساس بها.

وتُفضل المرأة من برج الثور في الحب التواجد مع شريك يُشاركها بالجرأة والمرح، ولا تفضّل الرجل الخجول والمتحفّظ.

تتمهل المرأة من برج الثور كثيراً قبل الدخول في علاقة عاطفية، ولا تقع في حب أي شخص بسرعة؛ بل تأخذ الوقت اللازم في التعرّف على الشخص.

تقدم التضحيات وتتخلّى عن الكثير من الأمور بحياتها بمقابل أن تكون مع من تحبه وتبقى بجانبه.

لا تتسرع برج الثور المرأة في الحب في منح الثقة لشريكها، ولا تمنحه كل عواطفها ومشاعرها قبل التأكد من أنّه يستحقها.

تتوقع من شريكها الاهتمام بها وأن يحبها كثيراً، وأن يُعاملها بلطف ويُقدّم لها الهدايا الصغيرة والتي تحتوي على ما يسعدها. تتملكها مشاعر الغيرة على شريكها عند وجود سبب كبير ومنطقي يجعلها تشعر بذلك.

تفضل المرأة من برج الثور أن يترك لها القرار في تحديد وضع العلاقة العاطفية مع شريكها.

صفات برج الثورالرجل

من صفات برج الثورالرجل أنه محب للألوان الزهرية.

الصبرهي أكبر ميزة عند رجل الثور.

الرجل من برج الثور صبور للغاية، قادر على تحمل الصعاب جميعها.

وفي ومخلص بشدة في العلاقات التي يدخلها، فدائمًا يبحث عن الاستقرار.

إن أول انطباع ستأخذه عنه أنه هادئ الطباع ورزين

من صفات رجل برج الثور أنه ذو شخصية قوية بشكل كبير.

رجل برج الثور هو يحب الطعام بشكل كبير، ومن أهم متطلباته في شريكة حياته أن تكون محبة ومعدة ماهرة للطعام بشكل كبير مثله.

شخصية عملية من الدرجة الأولى، فاهتمامه الأول بالعمل والحياة المادية.

كريم بطبعه، فلا يبخل على من حوله.

يحب الاستقلالية، والعيش بحرية، فلا يقبل أن يقوم أحد بتقييد حريته.

محب لأصدقائه، وحريص على استمرار الصداقات والعلاقات في حياته لسنوات طويلة.

عندما يوجه رجل الثور مجاملة لكي، فتأكدي أنها ليست مجاملة بل حقيقة، فلا يعرف

رجل الثور المجاملات، ويعني ما يقول.

يتميز بالوضوح والصراحة والصدق، بدرجة كبيرة.

صفات برج الثور الرجل فى الحب

الرجل الثور يحب الطعام كثيراً فلذلك على المرأة الذكية أن تهتم من ناحية الطعام لرجلها الثور فأقرب الطرق لإسعاده و أبسطها هي معدته.

يستغرق رجل برج الثور وقتاً طويلاً للبحث عن شريكة حياته و اختيارها ويحرص على أن تكون من نصيبه في النهاية، يسعى محاولاً بكافة الطرق إلى جعلها تتجاوب معه .

من صفات برج الثور الرجل فى الحب حينما يشعرون بالحب يسعون فوراً إلى إقامة علاقة دائمة عن طريق الزواج.

يسعى إلى البحث عن إمرأة تقدر قيمة الأموال وتقدر قيمة ما يعطيها من اهتمام وحب وأشياء مادية من هدايا مثلاً، وبالتالي يحب من تبادله الشعور أيضاً.

يشع رجل الثور جاذبية وبهاءً وحساس جداً وشهواني بطبيعته.

برج الثور الرجل فى الحب تمتاز حاسة اللمس لديه بالحساسية المفرطة ويعشق الموسيقى لما تثيره الموسيقى.

أسلوب الرجل الثور فظ أحياناً فعلى المرأة ان تتحمل فظاظته أحياناً وكما أن على المرأة ان تحرص على عدم لفت انتباه الآخرين نحوها.

عند غضب رجل برج الثور لا يعرف التسامح أبداً ويتحول من شخص هادئ إلى ثور هائج خاصة على المرأة التي تعلقت به لذلك لا تحاول خيانته أبداً لأن الرجل الثور على الرغم من رزانته و تماسكه في شخصيته وإخلاصه في حبه إلا أنه لا يعرف للتسامح طريقاً عند حدوث الخيانة مهما كانت الظروف.

أكثر الأشخاص عاطفية ورومانسية.

رجل برج الثور يميلون إلى حب تملك الأشياء.

يستمتع رجل برج الثور بالملذات الجسدية فهو يعطي حواسه اهتماماً كبيراً .

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