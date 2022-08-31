برج العذراء هو برج ترابي، ويحتل المرتبة السادسة بين الأبراج، ويعتبر حجر الحظ الخاص به هو الجزء العقيقي، والبرج المعاكس له هو الحوت، ويكون مواليد يوم 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر من أصحاب برج العذراء.

توافق الأبراج: توافق برج العذراء مع باقي الأبراج

برج العذراء والحمل : ترابي، وناري، علاقة جيدة ، فيها الحب الإخلاص والتضحية نسبة التوافق والنجاح 80 في المئة.

برج العذراء والثور : ترابي، وترابي، علاقة متوافقة وناجحة تتميز بالحب الرومانسي والتخطيط الجيد لبناء أسرة ناجحة، نسبة التوافق والنجاح90 في المئة.

ترابي، وترابي، علاقة متوافقة وناجحة تتميز بالحب الرومانسي والتخطيط الجيد لبناء أسرة ناجحة، نسبة التوافق والنجاح90 في المئة. برج العذراء والجوزاء :ترابي وهوائي علاقة غير منسجمة، يسودها الأنانية والجدل،نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة.

:ترابي وهوائي علاقة غير منسجمة، يسودها الأنانية والجدل،نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة. برج العذراء والسرطان :ترابي، ومائي،علاقة منسجمة فكرياً وروحياً وعاطفياً ويسودها الحب المتبادل والطموح المشترك، نسبة التوافق والنجاح 75 في المئة.

:ترابي، ومائي،علاقة منسجمة فكرياً وروحياً وعاطفياً ويسودها الحب المتبادل والطموح المشترك، نسبة التوافق والنجاح 75 في المئة. برج العذراء والأسد :ترابي، وناري،علاقة جيدة تسودها العاطفة الصادقة والتوافق الفكري والروحي بين الشريكين نسبة التوافق والنجاح 80 في المئة.

برج العذراء والعذراء :ترابي، وترابي،علاقة متوافقة وناجحة فيها الحب الرومانسي والعشق القوي، نسبة التوافق والنجاح 90 في المئة.

:ترابي، وترابي،علاقة متوافقة وناجحة فيها الحب الرومانسي والعشق القوي، نسبة التوافق والنجاح 90 في المئة. برج العذراء والميزان :ترابي، وهوائي، علاقة متنافرة، فيها الغيرة والشك وعدم التوافق في الأفكار بين الشريكين نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة.

:ترابي، وهوائي، علاقة متنافرة، فيها الغيرة والشك وعدم التوافق في الأفكار بين الشريكين نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة. برج العذراء والعقرب :ترابي ، ومائي، علاقة منسجمة، نسبة التوافق والنجاح 75 في المئة.

:ترابي ، ومائي، علاقة منسجمة، نسبة التوافق والنجاح 75 في المئة. برج العذراء والقوس :ترابي،وناري، علاقة جيدة يسودها الانسجام الفكري والعاطفي، نسبة التوافق والنجاح 80 في المئة .

:ترابي،وناري، علاقة جيدة يسودها الانسجام الفكري والعاطفي، نسبة التوافق والنجاح 80 في المئة . برج العذراء والجدي : ترابي ، وترابي علاقة متوافقة وناجحة والعمل لبناء أسرة ناجحة وسعيدة، نسبة التوافق والنجاح 90 في المئة.

: ترابي ، وترابي علاقة متوافقة وناجحة والعمل لبناء أسرة ناجحة وسعيدة، نسبة التوافق والنجاح 90 في المئة. برج العذراء والدلو : ترابي ، وهوائي، علاقة متنافرة يسودها الخلافات وتبدل العواطف، نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة.

ترابي ، وهوائي، علاقة متنافرة يسودها الخلافات وتبدل العواطف، نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة. برج العذراء والحوت :ترابي، ومائي ، علاقة منسجمة تتميز بالإخلاص والحب والعطاء المتبادل نسبة التوافق والنجاح75 في المئة.

صفات برج العذراء

الجسد القوي والمرونة الكبيرة، والقدرة العالية على تحمل التعب والإرهاق والضغوط في العمل.

يخفي مشاعر عميقة عن الآخرين، بسبب الواجبات والمسؤوليات الكبيرة التي تقع عليه، وسعيه الدائم إلى تحقيق مطالبه في فترة زمنية قصيرة. يعد من المفكرين الذين يميلون إلى النقد، ويأخذون وقتاً كبيراً قبل اتخاذ أي قرار.

جاد في عمله ومتفاني، حتى يحصل بذلك على ما يريد، وقد يقضي ليله بلا نوم ليكمل إنجاز أعماله.

يتميز بالحس الفنيّ المميز لديه، فيعبرو عما في داخله من خلال الموسيقى، أو الرقص، أو التمثيل، ويلجأ إلى الفن كنشاط للترفيه عن النفس وهروباً من الواقع.

صادق في أحاسيسه ومشاعره إلى حد كبير.

صريح وصادق ولا يحب الكذب، ولا يخذل الآخرين، فهو مخلص لمن هم حوله.

يحب جمال المنظر والترتيب، فهو يميل إلى الترتيب وتنسيق الأمور بعيداً عن الفوضى.

الحماس في أداء العمل دون ملل أو ضجر.

يميل إلى الابتعاد عن الناس والعلاقات الاجتماعية والوحدة؛ بسبب شعوره بعدم الارتياح، بالإضافة إلى أنه لا يثق بالناس بسرعة.

لا يستسلم للأوهام والأحلام.

من الشخصيات القوية التي يمكن اللجوء إليها لأخذ النصائح والحكم.

يتميز بذاكرته القوية، وتعدّ الذكريات عنده نافذة للترويح عن النفس.

يمتلك الكثير من الصبر.

يتميز بتواضعه في معاملته مع الآخرين، وذلك لا يمنعه من الافتخار بإنجازاته دون الوصول إلى الغرور.

يستمع للناس ويهتم بمشاعرهم ومشاكلهم ويحترمو آراءهم.

المولود في برج العذراء يحاول رؤية الجوانب المضحكة والإيجابية في الحياة.

يحاول باستمرار العثور على الخير في الناس، ويمنحهم الوقت الكافي لإصلاح تصرفاتهم إذا لزم الأمر.

يمتلك شخصية برج العذراء حس المسؤولية العالي، فهو يعتمد بنسبة عالية على ذاته، ويحب إنجاز أموره بنفسه.

يرغب بتعلّم الكثير من الأمور الجديدة، وتعزيز المخزون المعرفي.

يستطيع الآخرين الثقة به، فهو لا يحب خذلان أي أحد، بل يريد أن يعلم الجميع بأنه موجود دائماً لمساعدتهم بغض النظر عن السبب.

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