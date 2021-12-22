توبات مميزة ستساعدك على تنسيق إطلالة الكريسماس من زارا

مع اقتراب حلول عيد الكريسماس، لا بد وأنكِ تبحثين عن أحدث صيحات الموضة وأكثرها رواجاً لتوبات عيد الكريسماس حتى تعتمديها موسم الأعياد.

ألوان التوبات الأكثر وراجاً لهذا الموسم من محلات زارا العالمية تتنوع بين الأخضر والنيلي والزهري والأسود، التوبات تتصف أنها عصرية أنثوية راقية تبرز جمال الأنثى بكل بساطة وبطريقة مميزة، والأكمام الناعة وأيضاً العريضة والمنفوخة هي أكثر ما يميز توبات زارا لموسم الأعياد 2021.

نسقي إطلالتك لموسم الأعياد بأسلوب عصري أخاذ مع التوبات مثلاً اختاري التنانير بالألوان التي تناسب ألون التوبات الأخضر والنيلي والزهري والأسود أو اعتمدي البناطيل الجينز أو البناطيل القماشية معها، واختاري الأحذية ذات الكعب العالي لإطلالة لا مثيل لها في عيد الكريسماس مع مكياج ناعم وتسريحة مميزة.

شاهدي من خلال الألبوم الذي اختارته لكِ لأجمل موديلات توبات الكريسماس من محلات زارا العالمية، وتعرفي عن أرقى صيحات هذه الموضة.

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