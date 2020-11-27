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نصائح لحماية منزلك من الكورونا

منشور 27 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2020 - 08:30
التأكد من تطهير الأسطح بالمطهرات بصفة دورية.
التأكد من تطهير الأسطح بالمطهرات بصفة دورية.

مع انتظار اللقاح الذي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية، ما يزال العالم يحاول اتباع سبل الوقاية والحماية، وبهذا الخصوص نقدم لك بعض النصائح الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا:

- غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار.

- التأكد من تطهير الأسطح بالمطهرات بصفة دورية.

- إذا كان أي من أفراد الأسرة يعاني من أعراض تنفسية وارتفاع في درجات الحرارة يجب أخذ الاحتياط أثناء الاختلاط به والاتصال بالخط الساخن الخاص ببلدك.

- عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل، اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية: غسل الأيدي، تطهير الأسطح، ارتداء الكمامة، إضافة إلى التباعد الاجتماعي من أجل الوقاية من فيروس كورونا.

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