تورم القدمين في الطائرة.. ما الأسباب وهل تستدعي القلق؟

لا يخلو السفر من المشاكل الصحية والآثار الجانبية، وبخاصة بالطائرة في رحلات طويلة نمكث فيها لساعات على المقاعد بلا حراك، ومنها تورم القدمين أثناء السفر بالطائرة.

سنلقي الضوء على هذه المسألة، ونعرف الأسباب وكيفية تفادي هذه المشكلة، من خلال السطور التالية.

تعتبر تورم الساقين والقدمين من المشاكل الصحية الشائعة أثناء السفر بالطائرة، وتحدث نتيجة لتجمع الدم في الأوردة في هذه المناطق، وتزيد وضعية الساق بهذه الطريقة من الضغط على الأوردة الموجودة بها؛ نظرا لخروج السائل الموجود في الدم خارج الأوردة ويتجمع في أنسجة الساقين، بسبب الجلوس لساعات طويلة دون حركة.

ليس التورم وحده ما يظهر بسبب الجلوس في الطائرة، فهناك بعض الأعراض التي تظهر على الساقين والقدمين مثل ظهور شعيرات دموية أسفل الساق حول الكاحل.

وهناك طرق يمكنها تخفيف حدة تورم القدمين في الطائرة، منها عدم ارتداء الجوارب والأحذية الضيقة، والحرص على الحركة المستمرة، ونعلم أنه يصعب عليك ذلك وبخاصة أثناء تواجد عربة المشروبات، التي تحول دون الحركة لكن على الأقل تحركي لمسافة قصيرة كل ساعة.

يمكنك أيضا تحريك قدميك أثناء الجلوس، عن طريق تمدد القدمين والركبتين كلما سنحت الفرصة، وضعي قدميك على المقعد المجاور إن أمكن، واحرصي على ثني عضلات الساق بشكل منتظم، ولا تضعي الساق فوق الأخرى مهما كانت الظروف.

علاوة على تغير وضعية جلوسك بشكل متكرر، بالإضافة إلى شرب الماء بكميات كافية، حتى تظل بشرتك رطبة، مع تجنب المشروبات الكحولية لتتجنبي التعثر في المقصورة أثناء الرحلة.

ختاما، هذه المشكلة شائعة وتزول بعد فترة وجيزة من انتهاء الرحلة، لكن في حال استمر التورم والانتفاخ لعدة ساعات بعد النزول من الطائرة، فقد يشير إلى حالة صحية خطيرة تستلزم الذهاب للطبيب، وبخاصة عندما يصاحب التورم الاحمرار الشديد أو الألم غير المحتمل.

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