​ماذا في توقعات أبراج عالم الفلك لشهر أغسطس/ آب 2022 ، وكيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهرأغسطس/ آب 2022:

كيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2022:

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2022

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2022 برج الحمل 21 آذار – 20 نيسان

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2022 برج الحمل 21 آذار – 20 نيسان، يا عزيزي الحمل بالرغم من سيّئات تَعارُض زحل مع المريخ ونزوات مركور، ستكون الأمور العامة مرتاحة. الراحة والإسترخاء والتبادل الإيجابي مع الناس تُناسبك وهذا ما تقترحه عليك الشمس الموجودة في برج الأسد، أما من الناحية المهنية أنت حريص على تدعيم سمعتك الشخصية إن في العمل مع الزملاء أو أمام المسؤولين أو في المجتمع، لذلك إنتبه من ألآم المعدة أو إلتهاب مُعيّن سوف يُثير قلقك ويدفعك الى توهُّم الأسوأ.

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2022 برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2022 برج الثور 20 نيسان - 20 أيار، مركور وجوبيتر يتواجدان في برج صديق أي العذراء وهما سينميّان لديك روح التعاون مع الغير لما فيه تثبيت مصالحك العامة، أي إستثمار تقوم به هذا الشهر يكون ناجحاً، أهدافك ستكون واضحة وستكون مُنظّماً للوصول الى النجاح، أما من الناحية العاطفية، أمورك ستكون مُسهَّلة وميسّرة وعليك إستغلال الفرص السانحة، أما من الناحية الصحية، أنت في عزّ نشاطك، حاول أن تستغل نشاطك.

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2022 برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2022 برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران، المريخ يصير حليفاً لك، في المنزل وفي العمل وأنت ستكون المُشرف على نشاطات الآخرين، دعم آخر يأتيك من الشمس الموجودة في برجك والتي ستدعم نجوميّتك ورغبتك بجذب الآخرين، الى من هو لا شريك عاطفيا لديه، الحبّ سيقف له بالمرصاد. الصحة جيدة، لكن إنتبه من التعرّض للشمس القوية واشرب الماء بكثرة.

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2022 برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2022 برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز، الشمس في وضع متعارض ستخلُق أجواءً متوّترة، المجالات المستهدفة هي العلاقة الزوجية والعلاقات المهنية، أما من الناحية المهنية، المريخ وزحل الموجودة في القوس ستدعمك بشكل ملحوظ في كل المجالات التي تتمنّاها. إذا كان لديك أحلام وتمنيّات، لا تستغرب خاصة إذا كنت تعمل في مجال الصحافة أو الأدب والفنون.

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2022 برج الأسد 23 تموز - 22 آب

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2022 برج الأسد 23 تموز - 22 آب، الشمس الموجودة في الأسد سَتُنمّي لديك الروح العدائية وتُسبّب نزاعات مع الغير خاصة في أجواء العمل. لكن الثلاثي مركور وفينوس وجوبيتير الموجود في العذراء الذي هو برج صديق لك سَيُهدّىء قليلاً من الأجواء خاصة في مجال الحب والصداقة، تجنَّب القرارات الكبيرة خصوصاً قرار السفر أو تغيير السكن وأجلّها لفترات لاحقة.

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2022 برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2022 برج العذراء 23 آب - 22 أيلول، المريخ وساتورن موجودة في برج القوس، وستستفيد من هذا الوضع الفلكي في مجال العمل والعلاقات العامة. لكن العلاقات العاطفية ستكون مُعقّدة وإمكانية الخلافات واردة بسبب تعارُض مركور وفينوس وجوبيتير، كُنْ صبوراً ولا تستسلم للحالات النفسية التي تُراودك عادة. صحيّاً، لا تُتعب نفسك أكثر من قدرتك على التحمُّل.

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2022 برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2022 برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول، شهر مناسب للعطلة والراحة ولتدبير مواعيد مناسبة لمشاريع ترفيهيّة وتلقّي دعوات عند الأصحاب. إذا كنت تعمل، الثنائي المريخ وزحل الموجودان في برج القوس سَيُعطيك الفرح والنجاح، وستلمس نتائج بمستوى تمنيّاتك. في العمل، أنت نظامي ومندفع وتُنظّم برامجك المهنية بالشكل اللائق لمصلحتك.

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2022 برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2022 برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني، الثلاثي عطارد والزهرة والمشتري المتواجد في الأسد الذي هو برج صديق لك سيهتمّ بك في مجالات عدّة. إذا كنت غير مرتبط، علاقات جديدة ستلوح في الأفق، وللمرتبطين، الوقت مناسب للتقارب النفسي والعاطفي والفكري، الوقت ملائم أيضاً للتفاعل الإيجابي مع المحيط. أورانوس الموجود في الحمل سيدعم أفكارك وسَيُعطيك روح المبادرة.

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2022 برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2022 برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول، عطارد وجوبيتير هما كوكبان داعمان لك حتى تكسب التنظيم في العمل كما في الحياة اليومية. من ناحية القلب، كوكب فينوس موجود في برجك وسَيُعطيك الكثير من الأفراح الإجتماعية والعاطفية. إذا كنت عازباً أو أنت في بداية علاقة عاطفية، الحبّ الحقيقي سيرى النور وسيطغى على كل شيء. الصحة جيّدة والنشاط في أوجه.

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2022 برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2022 برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني، شهر مُميّز على صعيد النشاطات، فالشمس في الأسد وساتورن والمريخ التي تتواجد في برجك والتي سَتُعطيك فرصاً وإمكانيات مميّزة عليك بإستغلالها جيداً. على صعيد العلاقات مع الغير، الوضع سيكون أقل سهولة فمركور وفينوس سَيعُقّدان العلاقات الإجتماعية والعاطفية. بلوتون في البيت الثاني سيهتمّ بحساباتك الشخصية وأوضاعك المالية.

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2022 برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2022 برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط، بعض سوء التفاهم ضمن العائلة بسبب وجود الشمس في برج الأسد الذي سَيُسبّب لك عدم الثقة في النفس وأحاديث تصدر عنك أيها الثور ويكون أحد نتائجها، أما من ناحية أخرى، الحبّ سيبتسم لك بسبب الثلاثي مركور وفينوس وجوبيتر الموجودة في العذراء، وستكون العلاقة مع الشريك إيجابية ومليئة بالتفاهم. تهتمّ أيها الثور بكل ما يتعلّق بمركزك الإجتماعي هذا الأسبوع.

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2022 برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2022 برج الحوت 19 شباط – 20 آذار، في العمل كما في العطلة، نشاطك سيكون مدعوماً، فالشمس في الأسد والمريخ في برج القوس التي هي أبراج صديقة لك سوف تُضاعف من طاقتك وقدرتك على أداء أصعب الأعمال والمهمّات، أما من ناحية الحب دَعْ قلبك يقودك بكل بساطة وإبتعد عن أجواء التوتّر ولا داعي لأن تتشاجر أو تتواجه مع الحبيب خصوصاً إذا كان يعمل الى جانبك في ميدان العمل.

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