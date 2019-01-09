من علامات الحب عند الرجل الجدي أنه يكون حذر جداً في اختيار شريكة حياته

يتميز رجل الجدي بالرغم من حبه الكبير للعائلة بتردده في اتّخاذ القرار المتعلق بالارتباط والزواج؛ لأنّه يسعى أولاً لتحقيق ذاته وأهدافه، وتحقيق النجاح على الصعيد المهنيّ والماديّ، ولا يؤمن رجل برج الجدي بالحب من النظرة الأولى، وتأتي العاطفة في الدرجة الثانية في الأهمية بالنسبة له، فهو يفضّل المصلحة الشخصيّة أولاً، من علامات الحب عند الرجل الجدي:

1- من علامات الحب عند الرجل الجدي أنه يكون حذر جداً في اختيار شريكة حياته، وهو من الأشخاص الذين يتجنّبون الوقوع بالحب.

2- يجد صعوبة كبيرة في التعبير عن مشاعره.

3- لكن متّى وقع رجل الجدي بالحب فإنّه يصبح رومانسياً وحنوناً في علاقته مع شريكته.

4- صادق في حبه، وعلى المرأة التي تنوي الارتباط به أن تأخد في عين الاعتبار أنّه من الأشخاص الذين يميلون لإخفاء مشاعرهم وحبهم تجاه المحبوب، فالحب عنده ليس بالكلام والغزل.

5- يتميز بالإخلاص للشريكة.

6- يحب الهدايا تحديداً الكتب التي تتضمن الشعر والقصائد؛ لكي تساعده في الإفصاح عن مشاعره.

7- مشكلة رجل برج الجدي مع شريكته في معظمها تكون عبارة عن ظهوره كأنّه شخص كئيب وغير رومانسي، وتسود رومانسيته طابع الجدية، مع أنّه يحمل في قلبه حب كبير وعميق، ويفوق تصور شريكته.

8- يحتاج إلى عبارات المديح والتشجيع، لكي يتخلّص من خجله ويعبر عن مشاعره.

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