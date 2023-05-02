اعرف كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات برج الثور اليوم الأربعاء 3 أيار/ مايو 2023؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك الأربعاء 3 أيار/ مايو 2023:

مواليد برج الثّور من صفاتهم إرادتهم القويّة، وذلك عند مرورهم بظروفٍ صعبة جدًا يعتمدون على أنفسهم، وكما يحرصون على تحقيق أهدافهم مُستخدمين لذلك صبرهم، وخبراتهم، ويُعتقد أن نقاط القوة عند برج الثور هي أنها من الشخصيات العملية الموثوقة، والمخلصة.

توقعات برج الثور اليوم الأربعاء 3 أيار/ مايو 2023

توقعات برج الثور على الصعيد الصحي

توقعات برج الثور على الصعيد الصحي ابتعد عن الحلويات وحاول استبدالها بالتمر والفواكة.

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

توقعات برج الثور على الصعيد المهني لا تتعامل مع زملاء العمل السلبيين وحاول أن تكون عكسهم وتركز على عمل أكثر.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي تشعر بالوحدة بالرغم من وجود الشريك معك.

مشاهير برج الثور

حلا الترك

ميريام فارس

أصالة نصري

جورج قرداحي

جورج كلوني

ديفيد بيكهام

عادل إمام

فيفي عبده

نانسي عجرم

بسمة بوسيل

مميزات برج الثور