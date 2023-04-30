البوابة - اعرف كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات برج الثور اليوم الإثنين 1 أيار/ مايو 2023؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك الإثنين 1 أيار/ مايو 2023:

مواليد برج الثّور من صفاتهم إرادتهم القويّة، وذلك عند مرورهم بظروفٍ صعبة جدًا يعتمدون على أنفسهم، وكما يحرصون على تحقيق أهدافهم مُستخدمين لذلك صبرهم، وخبراتهم، ويُعتقد أن نقاط القوة عند برج الثور هي أنها من الشخصيات العملية الموثوقة، والمخلصة.

توقعات برج الثور اليوم الإثنين 1 أيار/ مايو 2023

توقعات برج الثور على الصعيد الصحي

توقعات برج الثور على الصعيد الصحي صداع وغثيان منذ الصباح الباكر حاول استشارة طبيبك في أسرع وقت لأنه الأعراض تزداد.

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

توقعات برج الثور على الصعيد المهني حاول أن تنتبه لعملك هذه الفترة لأنه الأعين عليك.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي تفكر بالسفر مع الشريك في بداية الصيف استعد من الآن.

مشاهير برج الثور

حلا الترك

ميريام فارس

أصالة نصري

جورج قرداحي

جورج كلوني

ديفيد بيكهام

عادل إمام

فيفي عبده

نانسي عجرم

بسمة بوسيل

مميزات برج الثور