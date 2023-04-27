البوابة - اعرف كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات برج الثور اليوم الجمعة 28 نيسان/أبريل 2023؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك الجمعة 28 نيسان/أبريل 2023:

مواليد برج الثّور من صفاتهم إرادتهم القويّة، وذلك عند مرورهم بظروفٍ صعبة جدًا يعتمدون على أنفسهم، وكما يحرصون على تحقيق أهدافهم مُستخدمين لذلك صبرهم، وخبراتهم، ويُعتقد أن نقاط القوة عند برج الثور هي أنها من الشخصيات العملية الموثوقة، والمخلصة.

توقعات برج الثور اليوم الجمعة 28 نيسان/أبريل 2023

توقعات برج الثور على الصعيد الصحي

توقعات برج الثور على الصعيد الصحي تشعر بالدوخة والصداع الشديد حاول أن تكثر من شرب الماء، وأكثر من تناول الخضار والفواكة.

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

توقعات برج الثور على الصعيد المهني حاول ان تكبر دائرة علاقاتك في العمل ولا تكون جامد في التعامل مع الزملاء والمدراء فهذا سيؤثر على أدائك يا عزيزي.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي جفاف وبرود بينك وبين الشريك حاول أن تسترخي وتفكر ماذا تفعل لرجوع العلاقة بينكم كما كانت.

مشاهير برج الثور

حلا الترك

ميريام فارس

أصالة نصري

جورج قرداحي

جورج كلوني

ديفيد بيكهام

عادل إمام

فيفي عبده

نانسي عجرم

بسمة بوسيل

مميزات برج الثور