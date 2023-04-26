البوابة - اعرف كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات برج الثور اليوم الخميس 27 نيسان/أبريل 2023؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك الخميس 27 نيسان/أبريل 2023:

برج الثّور من ميزاتهم إرادتهم القويّة، وذلك عند مرورهم بظروفٍ صعبة جدًا يعتمدون على أنفسهم، وكما يحرصون على تحقيق أهدافهم مُستخدمين لذلك صبرهم، وخبراتهم، ويُعتقد أن نقاط القوة عند برج الثور هي أنها من الشخصيات العملية الموثوقة، والمخلصة.

توقعات برج الثور اليوم الخميس 27 نيسان/أبريل 2023

توقعات برج الثور على الصعيد الصحي

توقعات برج الثور على الصعيد الصحي حاول يا عزيزي برج الثور أن تبتعد عن تناول الأطعمة الحارة والبقوليات لأنك تعاني من القولون مما يسبب لك انتفاخات وأوجاع كثير.

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

توقعات برج الثور على الصعيد المهني ركز على عملك هذه الفترة لأنه مديرك يراقبك وينتظر النتائج انتبه جيداً.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي حاول أن تهتم بشريك حياتك فهو يعاني من جفاف عاطفي.

مشاهير برج الثور

حلا الترك

ميريام فارس

أصالة نصري

جورج قرداحي

جورج كلوني

ديفيد بيكهام

عادل إمام

فيفي عبده

نانسي عجرم

بسمة بوسيل

مميزات برج الثور