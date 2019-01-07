توقعات برج الثور 2019 من ماغي فرح

مواليد برج الثور هم مواليد الفترة من 20 إبريل إلى 20 مايو، وهو البرج الثاني من حيث ترتيب الأبراج الفلكية، وهو أحد الأبراج الفلكية وهو من الأبراج الترابية، حيث يوجد 4 تصنيفات للأبراج الفلكية فهناك الأبراج المائيّة، والناريّة، الهوائيّة، والترابية، ولكل منّا أصدقاء أو أقارب أو معارف من برج الثور، لذلك دعونا أعزائي القراء نتعرف معاً في هذه المقالة على شخصية برج الثور.

يحبّ مواليد برج الثور الخروج في وقت النهار، فهم يفضّلون الشمس كما أنهم حساسون، ويتميّزون أيضاً بشخصية صلبة عنيدة وهذه الشخصية تعكس رغبة مواليد الثور في الوصول إلى أهدافهم بطريقة مختلفة عن الآخرين، ولا يحب مواليد برج الثور الكسب المادي ويهمهم النتيجة النهائية ومعرفة فيما إذا ربحوا أو لم يربحوا، بالإضافة إلى تميزهم بحب المعرفة والفضول وبالتالي يمكن الاعتماد على مواليد الثور في مختلف المواقف.

يتميّز مواليد برج الثور أيضاً بتحفظهم فهم لا يميلون إلى المخاطرة والمغامرة بشؤون الحياة المختلفة كما أنّهم يفضلون التمتع بأشياء مختلفة بمفردهم بعيدا عن وجودهم بالجماعة فهم يفضلون الوحدة عن كونهم وسط جماعة من الناس، وهم أصدقاء مخلصون وصداقتهم أبدية وكلمة الاستقرار هي كلمة رئيسية في حياة مواليد الثور، ويفضلون التريث والتفكير الدقيق وعدم التسرع في اتّخاذ القرارات والأمور في حياته، كما ويتميّز مواليد برج الثور بصعوبة تغيير شخصيته او تغيير مزاجه مع تغير المواسم على عكس بقية الأبراج فهو يتميز بصلابته وقدرته على استثمار وقته بشيء مفيد.

ومع ابتداء السنة الميلادية الجديدة 2019, يبحث جميع محبي ومتابعي الأبراج والحظ بالبحث عن التوقعات للسنة الجديدة وعادة ما يهتمون بمعرفة توقعات الأبراج لـ ماغي فرح 2019، وفي هذا الفيديو سوف نتعرف على توقعات برج الثور لعام 2019 من ماغي فرح:

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