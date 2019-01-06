توقعات برج االحمل 2019 من ماغي فرح

إن برج الحمل هو الأول بين الأبراج الاثنا عشرو يتميز بأن مواليده هم من الشخصيات المستقلة ، القوية و المغناطيسية التي غالبا ما تغري الاخرين على أن يحذو حذوها لأنها تجلب الاثارة في حياة الاخرين.، فهو يعمل ، يفكر ، و يتخذ القرارات بسرعة،كما أنه من أكثر الصفات ظهوراً على الحمل هي عاطفته المشتعلة على الدوام و التي لا تنطفئ؛ فمن يفكر في مولود الحمل يتبادر إلى ذهنه دائماً الإنسان المتيم والعاشق لكل شيء.هذا و تعتبر البراءة والحب والعشق للحياة أشياء تجعل الناس يفصحون عنه، و هو ساحر جذاب، عدائيته تُعشق، وعلى كل من يتعامل مع الحمل ألا ينسى أنه لا يدرك ما يفعل تماماً لأنه أسير الصدق والوفاء والوضوح ، لكنه يتساءل كثيراً حتى إذا ظل فضوله ظاهراً، يتذمر الناس منه ويتسائلون عن علته في كثرة الأسئلة.

تعرف شخصية برج الحمل أنها محبة للون الأحمر وهو عاطفي جداً ويتميز بعنصره الناري القوي ومن الحجارة المفضلة لديه الحجر الماسي وهو من الحجارة الإيجابية .

توقعات برج الجدي 2019 من ماغي فرح

يتميز برج الحمل بالفعالية والنشاط وأنه من الأصدقاء المحبوبين، لكنه يحب الصداقات المختلفة والتي تشكل شخصيات متعددة وأفكار مختلفة كي تكتمل هذه الدائرة، ويحب أن يكون هو المسيطر والممسك بزمام الأمور، وللمعرفة أن برج الحمل لا تدوم الصداقة معه إللاً غذا كام من نفس الشخصية والطباع، وإذا تكلم عن مشاعره في تكون بكامل الصدق .

ومع ابتداء السنة الميلادية الجديدة 2019, يبحث جميع محبي ومتابعي الأبراج والحظ بالبحث عن التوقعات للسنة الجديدة وعادة ما يهتمون بمعرفة توقعات الأبراج لـ ماغي فرح 2019، وفي هذا الفيديو سوف نتعرف على توقعات برج الحمل لعام 2019 من ماغي فرح: