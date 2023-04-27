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توقعات برج الجوزاء اليوم الجمعة 28 نيسان/أبريل 2023

تاريخ النشر: 27 نيسان / أبريل 2023 - 10:32
توقعات برج الجوزاء اليوم الجمعة 28 نيسان/أبريل 2023
توقعات برج الجوزاء اليوم الجمعة 28 نيسان/أبريل 2023

البوابة - اعرف كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم الجمعة 28 نيسان/أبريل 2023؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك الجمعة 28 نيسان/أبريل 2023:

اقرأ ايضاًتوقعات برج الجوزاء 2023توقعات برج الجوزاء 2023

برج الجوزاء هم من المواليد الذين يشتهرون بامتلاكهم الشخصية الطموحة التي تحب الوصول الى أهدافها وتحقيق كل ما تريد يكرهون الروتين ويحبون المغامرة والتجديد واكتشاف كل ما هو جديد.

توقعات برج الجوزاء اليوم الجمعة 28 نيسان/أبريل 2023

توقعات برج الجوزاء على الصعيد الصحي

توقعات برج الجوزاء على الصعيد الصحي، اهتم بنظام غذائك أكثر وابتعد عن الأطعمة الجاهزة.

توقعات برج الجوزاء على الصعيد المهني

توقعات برج الجوزاء على الصعيد المهني تشعر بخيبة أمل بسبب تصرفات الزملاء معك حاول أن تهدأوتراجع تصرفاتك.

توقعات برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

توقعات برج الجوزاء على الصعيد العاطفي تفكر أن تهمل الشريك هذا الشهر ولا تتوتر منه، فهو يبالغ كثيراً في تصرفاته وعبيته معك.

مشاهير برج الجوزاء 

  • مايلز ديفيس. 
  • بوب دايلن. 
  • كونفوشيوس. 
  • توماس هاردي. 
  • الممثل الأمريكي مورجان فريمان. 
  • الممثل المصري محمود عبد العزيز. 
  • الممثلة الأمريكية المشهورة أنجلينا جولي. 
  • الممثلة مارلين مونرو. 
  • الأمير فيليب. 
  • الفنانة المصرية فاتن حمامة. 
  • نتالي بورتمان. 
  • المطرب اللبناني راغب علامة. 
  • المطربة الإماراتية رويدا المحروقي. 
  • الفنانة المصرية نهلة سلامة. 
  • جودي غارلاند. 
  • الفنانة المصرية سعاد حسني. 
  • بوب هوب. 
  • وولت ويتمان.
  • كلينت إيستوود. 
  • ريتشارد واجنر. 
  • الفنانة السورية سلاف فواخرجي. 
  • الممثلة والمغنية المصرية سيمون.
  • جوني ديب
  • الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي. 
  • هنري كيسينجر. 
  • الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش. 
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