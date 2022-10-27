ماذا ينتظر برج الدلو من توقعات لعام 2023؟ وهل سيشهد عام 2023 بدايات موفقة وجديدة وأحداث إيجابية وتطورات مميزة من جميع النواحي؟ في هذا المقال نقدم لكم توقعات برج الدلو المهنية والحظوظ العاطفية التي سترافقه لعام 2023 وفقاً لتوقعات علماء الفلك.

توقعات برج الدلو 2023

توقعات برج الدلو 2023، سنة 2023 تعتبر سنة بركانية وحاسمة جداً واستثنائية وسوف تحمل الكثير من المفاجآت وستعرضك في بعض الأحيان للمصاعب، سنة 2023 سوف تكون سنة صاخبة وتجارب غير اعتيادية على مدار السنة وعليك التعامل معها بحكمة، يحمل لك القدر مفاجآت متتالية تربكك في البداية وتسبب بعض الفوضى لكنها ستنعكس عليك إيجاباً لاحقاً لكن عليك الصبر والانتظار، أما من الناحية الصحية حاول أن تهتم بلياقتك أكثر وتبتعد عن الأطعمة الجاهزة قدر المستطاع.

شخصية برج الدلو المرأة

تتميز بالإبداع

غريبة الأطوار

تفكر دائماً خارج الصندوق لذا تراها مبتكرة وفريدة

ترسم المخططات والأفكار التي لا تستطيع نساء الأبراج الأخرى القيام بها،

امرأة بارزة تحب ارتداء الملابس الغريبة وتعتمد تسريحات الشعر الغريبة.

تمتلك شعوراً عميقاً بالحرية والعدالة والإنصاف

تهتم جداً بالأنشطة والأعمال الخيرية.

تعتمد على ذكائها الطبيعي وتفكيرها العقلاني.

طموحة

تهتم بمستقبلها ومستقبل الآخرين

سعيها وراء تحقيق العدالة

تطلق مشاعرها أو غضبها بسرعة وبطريقة مفاجئة

تمتلك مزاج سيئ خاصةً إذا واجهت الكثير من الضغوطات في حياتها.

شخصية برج الدلو في العمل

مولود برج الدلو مفكر ويحب كل ما يتعلق بالتكنولوجيا ويمتلك الفضول الطبيعي في تعلم المهارات

يمتلك ذاكرة قوية

شخص اجتماعي مثالي يجعل الآخرين يتبعونه

شخص مسؤول ومجتهد في عمله خاصة

يفضل أن يعمل في بيئة منعزلة والابتعاد عن أي شيء يشتت ذهنه.

شخصية برج الدلو الرجل

عبقري يثير دهشة الآخرين بأفكاره الخلاقة

متمردة جداً ويدافع عن آرائه بقوة كبيرة.

متقلب المزاج.

عنيد وإذ اتخذ قراراً من الصعب أن يغير أحداً رأيه.

يتصف مولود برج الدلو الرجل بالانفتاح.

تفكيره يختلف عن تفكير مواليد الأشخاص من الأبراج الأخرى.

يتسم بالطيبة والرحمة ويستمتع عندما يقدم الخدمة للآخرين.

يمتلك قلباً كبيراً ويهتم بالقضايا الإنسانية في العالم.

لا يتبع الآخرين الأمر الذي يجعله يتطور في مجال الإبداع.

يحتاج مولود برج الدلو إلى مساحة من الحرية في حياته الشخصية والمهنية ويمتلك أفكاراً رائدة.

حقائق عن برج الدلو

لا يسأل برج الدلو كثيراً ظاناً أن ذلك احترام خصوصية.

لا يسمح لنفسه بأن يبكي.

برج الدلو عندما يخرج من المنزل يخرج كالملك.

برج الدلو يهرب مع من يحب إذا أعجبه ذلك.

تكسب قلب برج الدلو عندما تجعله يفكر، وعندما تجعله يضحك.

برج الدلو والنوم أعز صديقين.

بئر من الأسرار.

يعترف بالخطأ إذا أخطأ، ولكن قد يتأخر ذلك بعض الوقت حتى يفهم أنه أخطأ.

مكافح جداً عندما يتعلق الأمر بالحصول على المال، ولكنه يطير بسرعة.

عناد يمتزج بالفكاهة التي تجعل الناس يحبونه.

صديق كل الأعمار.

يغفر لكنه يتذكر دائماً في صمت.

برج الدلو أمهر مخلوق في التجاهل.

برج الدلو لا يقلّد، الدلو يبتكر.

برج الدلو يصبح سعيداً عندما يرى الذين يحبهم سعداء، ويظل بعيداً مطمئناً.

يتوقف عن المنافسة لأنه يعتقد أنك لا تستحق كل هذا الجهد.

لا يكره، وإن كره كره مدى الحياة.

لا يتعلق بأحد غالباً.

عندما يفقد الاهتمام بأحد لا يغير في علاقته معه شيئاً.

كلما لم تقتنع بقرارات برج الدلو كلما تمسك بها أكثر.

برج الدلو لا يتحدث عن الحزن إلا إذا شخصته بنفسك وكشفته.

ساخر في أغلب الأوقات.

أناني مع الأفراد، كثير الإيثار مع المجتمع.

الخطأ مع برج الدلو لا يغيره لأنه بالأساس لا يكشف أوراقه لأحد.

برج الدلو يسامحك، المهم أن تنصرف وينساك.

برج الدلو والموسيقى، صديقان دائماً، أحدهما ينسجم بالآخر ويذوب في معانيه.

برج الدلو يضحكك ويلاطفك، ثم يصبح بارداً فجأة.

برج الدلو يفرح أكثر عندما يجد نفسه وحيداً في المنزل.

برج الدلو يفرح أكثر بالانفصال العاطفي.

برج الدلو لا يخلط المشاعر ببعضها، فالحزن لا يعني ألا ينام.

مشاهير برج الدلو

زهير النوباني

زينة

عمرو عبد الجليل

بشار إسماعيل

عمر الحريري

جيهان عبد العظيم

إسلام جمال

محمد هنيدي

ميمي جمال

عمر الحريري

نسرين طافش

سهير البابلي

نجيب الريحاني

رمضان صبحي

سارة أبي كنعان

سعاد حسني

أحمد داوود

أحلام الشامسي

يوسف شاهين

عايدة رياض

سعيد عبد الغني

ياسمين صبري

نورمان أسعد

كاريس بشار

شهيرة

دريد لحام

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