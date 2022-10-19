ماذا ينتظر برج القوس من توقعات لعام 2023؟ وهل سيشهد عام 2023 بدايات موفقة وجديدة وأحداث إيجابية وتطورات مميزة من جميع النواحي؟ في هذا المقال نقدم لكم توقعات برج القوس المهنية والحظوظ العاطفية التي سترافقه لعام 2023 وفقاً لتوقعات علماء الفلك.

توقعات برج القوس 2023

توقعات برج القوس 2023، تعتبر سنة 2023 هي سنة الانتفاضة، لذلك عليك يا عزيزي برج القوس يجب أن تكون على استعداد للمواجهات الدقيقة، هناك مواجهات وسنة حافلة بالانقلابات والتغييرات والمفاجآت التي ستذهلك في كلّ مرة، من توقعات برج القوس 2023 أنه سوف تتخذ قرارات بصورة مفاجئة وستضطر إلى الإعلان عنها وسط ذهول الكثيرين، بالإضافة إلى أنك سوف تمر ببعض الأزمات والعقبات التي ستخرج منها منتصراً إذا تعاملت بليونة مع المتغيّرات التي ستفرض نفسها، عليك التأني وعدم إهمال أي ناحية من نواحي حياتك الصحية والمهنية والشخصية، والمطلوب اتخاذ القرار الصحيح والسريع وعدم الاتكال على الظروف والاحداث، صحتك أفضل يا عزيزي لكن حاول أن تهتم بجمالك أكثر.

صفات برج القوس الإيجابية

طموح جداً

مرح

متفائل وإيجابي

يتحمل المسؤولية

مخلص للعمل

كريم جداً

يكره التقيد

يكره الكذب

صفات برج القوس السلبية

متكبر وواثق من نفسه لدرجة الغرور والتفاخر

برج القوس عاطفي لا يحسّ بمشاعر الآخرين وقد ينتهي به الأمر إلى الإيذاء.

لا يحب القوس الأمور البطيئة وغير صبور

في بعض الحالات يكون برج القوس غير مبالي ويترك الأمور كما هي.

ردود فعل برج القوس مبالغ بها في كل الأمور سواءً كانت سيئة أم جيدة.

يبحث عن الاهتمام بشكل دائم ويحب أن يجذب انتباههم حتى وإن ألحق الأذى بنفسه.

لطيف ولبق في التعامل لكن عندما يشعر بالخوف ينفجر بصورةٍ لا يمكن تصورها.

إذا تمسك بشيء فإنه لن يتخلى عنه، فمن صفاته أنه عنيد جداً ومتشدد بآرائه.

عيوب برج القوس

التفكير الزائد والمفرط لأنه يعمل على تحليل الأمور بطريقة بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع، ما يسبب له المشاكل.

في بعض الأحيان يكون الانتقام مبالغاً به.

من الشخصيات المتسرعة وغير الصبورة في بعض الأمور

عيوب برج القوس النرجسية

من عيوب برج القوس غير ملتزم

يكره مولود برج القوس الالتزام بالمواعيد

لامبالي

لا يبدي أي اهتمام لمن حوله ويصعب عليه إيجاد شيء يثير اهتمامه

غير لبق

تصل صراحة برج القوس لحد الأذى فهو لا يستطيع التحكم فيما يقوله ويرى أن قول الحقيقة هو أهم شيء مهما كانت تلك الحقيقة قاسية أو مزعجة وربما قول بعض الكلام غير اللائق.

نقاط ضعف برج القوس الرجل

صادق جداً ويخبر الآخرين بالأمر كما هو.

غير مبالٍ ومهمل

متغير في اتخاذ القرارات، فهو من الشخصيات التي تفضل أن تعيش بعفوية، ولا يبحث عن خطط ثابتة حتى يسير عليها.

مجازف ومتسرع

يحب المخاطرة والمغامرات

يحب أن يفرض رأيه على الآخرين

يحب تعلم أشياء جديدة والاستماع إلى وجهات نظر مختلفة

يحب أن يدخل في محادثات عميقة وفلسفية

يرفض التنازل عن قراراته

حكيم بطبيعته وغالباً ما يسهل على الآخرين فهمه والانجذاب إليه بسبب خبرته

غير ملتزم

من أكثر الأشخاص في دائرة الأبراج مكافحاً، ويلتزم بشكل كبير جداً بكل أمر يريد القيام فيه

لا يواجه المشكلات

يسعى إلى أن يعيش حياة سعيدة ويقضي الأوقات الممتعة

سريع الملل

يحب أن يتمتع بالحيوية والحرية

يميل إلى المبالغة

يبالغ في ردات فعله تجاه الأمور دون أن يقصد فهو يجعل الأمور تبدو أكبر مما هي عليه في الحقيقة.

مشاهير برج القوس

ناصر القصبي

نجلاء فتحي

ميرفت أمين

براد بيت

أسيل عمران

هيا عبد السلام

ماجدة الرومي

كندة حنا

بوسي

سليم صبري

مها أبوعوف

شريهان

ماجدة الرومي

بريتني اسپرز

جوليان مور

عاصي الحلاني

ونستون تشرشل

بيتهوفين

نجيب محفوظ

حسام غالي

حميد الشاعري

حسام غالي

محمد فؤاد

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