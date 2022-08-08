نعلم مدى شغفكم وفضولكم للتعرف على توقعات الأبراج لعام 2023، ففي كل عام يأخذ كل برج من الأبراج مكانته وموقعه حسب حركة النجوم والكواكب، ليتغير سواء للأفضل أو الأسوء.

بات الناس عطشى للعام الجديد متأملين بأن يحمل معه الحظ الجيد والخير والتوفيق، وهو عام كغيره من الأعوام يحمل الخير والشر أيضاً،ومع أحداث وتوقعات ومفاجآت إيجابية وسلبية، ولكل برج حظه الخاص ونصيبه من هذه الأحداث، فما هي الأبراج الأكثر حظاً لعام 2023؟ وهل سيحالفك الحظ السعيد في العلاقات العاطفية في 2023؟ وماذا عن الصحة والمال؟ هل ستبقى في صحة جيدة أم ستواجه بعض المتاعب؟

توقعات الأبراج لعام 2023

توقعات الأبراج لعام 2023 برج الحمل 21 آذار – 20 نيسان

برج الحمل 21 آذار – 20 نيسان، سنة 2023 هي سنة التحولات الكبرى وسنة مهمة كثيراً في حياتك وسوف تبدأ بطريقة إيجابية وسوف تجعلك تسيطر على قدرك في أول شهرين، يا عزيزي برج الحمل سوف تتقدم بخطى ثابت وبدون قلق. يبتسم لك الحظ في هذين الشهرين لكنك بعدها ستجد نفسك أمام بعض العراقيل التي يجب عليك التكيّف معها، وستتكاسل قليلاً وستؤجل بعض القرارات وتكدس ملفات بعض الأحيان. قد تصارع وحيداً في مجال دقيق وقد تقف بوقف تيار كبير قد يخلق متاعب لك. تنطلق على قواعد جديدة وثابتة في كل نواحي حياتك.

توقعات الأبراج لعام 2023 برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار، سنة 2023 تعتبر الخيارات المباركة، يا عزيزي برج الثور إن دورة الحظ مستمرة تصاعدياً هذه السنة في المجالات المادية والاستثمارات، وسوف تنجز الملفات لتحقيق الأهداف التي طالما انتظرتها وسوف تحقق أحلاماً كبيرة هذه السنة وفق رغباتك بشرط التركيز على الأهداف من دون التلهي بأمور أخرى، سوف تتبنى قضية هذه السنة وستدافع عن الحق واستقطاب التأييد وقد تحاسب البعض على تقصير. ستزدهر الأعمال وسوف تحقق الأرباح التي ستأتي حيناً كثمار لجهودك وحيناً عن طريق الصدفة والحظ، من الناحية الصحية حاول أن تلتزم بأخذ فيتامينات للحفاظ على صحتك أكثر.

توقعات الأبراج لعام 2023 برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران، سنة 2023 هي سنة النضال والمعارك الحاسمة، لكنها حافلة أيضاً بالمفاجآت والانقلابات بالأوضاع التي ستتابع مسار السنتين السابقتين، لكن الجديد هذه السنة هو دخول كوكب جوبيتر إلى برج الجوزاء لينضم إلى ساتورن وبلوتون في مشهد فلكي خاص وفريد سوف يخدم مصالحك من جهة ويعرضك للمواجهات من جهة أخرى، لكن الإيجابيات أكثر من السلبيات وستخوص أعمالك بجدية تامة وإصرار، سوف تواجه الكثير من قضايا الالتزام والتناغم أو الانفصال والاشتباك.

توقعات الأبراج لعام 2023 برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز هذه سنة التقدم والقطاف وتعتبر سنة مهمة وجيدة وسوف توعدك بالأفضل، سنة 2023 أكثر إيجابية وانتاجية من السنة الماضية يا عزيزي برج السرطان لأنها تعدك بأحداث جميلة وممتعة وانفراجات كثيرة وبقطف ثمار جهودك السابقة بعد سنة من المعاناة والمعاكسات والمشاكل، وهناك فرص جيدة أمامك تلتقطها بالوقت المناسب وتقوم بتطوير بعض المشاريع وسترسم مستقبلاً باهراً وتنفذ بعض المشاريع، صحتك افضل من السنة الماضية.

توقعات الأبراج لعام 2023 برج الأسد 23 تموز - 22 آب

برج الأسد 23 تموز - 22 آب، سنة 2023 هي سنة التشويق والتغيير الجذري، سوف تنعم بأمور جميلة كثيراً وهي سنة مميزة جداً ستزيل عنك المتاعب التي عانيت منها في السابق وستحضرك لجديد يدخل حياتك. ستتوج جهودك السابقة بنجاحات وستجسد الأحلام التي عاشت بداخلك لفترة طويلة، وكل شيء ممكن أن يحصل معك هذه السنة وبأي وقت قد لا تتنظره، حضر نفسك يا عزيزي برج الأسد لتغيير أساسي وجذري وغير متوقع حتى لو كنت تكره المفاجآت، من الناحية الصحية حاول أن تكثر من البروتينات وشرب الماء لأنك تعاني من الجفاف بشكل دائم.

توقعات الأبراج لعام 2023 برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول، تعتبر هذه السنة سنة التحرر نحو حياة جديدة وأفضل من السنة الماضية، قد تحصل انفراجات كي تتحرر من قيود لتمشي نحو آفاق جديدة والأحلام الوردية. الأوضاع أفضل مما كانت عليه في السنة الماضية، ستتاح لك الفرصة للتصحيح والمعالجة الفعالة للتخلص من الضغوط والالتزامات على الصعيد المهني والشخصي. سنة تحمل الجديد والتقلبات الجميلة والأمور المفاجئة التي ستجعل قلبك ينبض بشكل أسرع.

توقعات الأبراج لعام 2023 برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول، هذه سنة التجارب الاستثنائية والمكافآت وسوف تحرز تطوراً كبيراً، وهذه السنة يا عزيزي برج الميزان ستطبع بصماتها على السنوات العشر القادمة في حياتك، إنها فترة مشوقة جداً وحظوظ كبرى، أنت يا برج الميزان تعتبر من الأبراج الأكثر حظاً في العام 2023 وهذا يستوجب العمل الجيد والتركيز والمثابرة والتخطيط للمستقبل المهني والشخصي على حد سواء، شهر شباط سوف يقلب الصفحة وسوف يحملك كوكب الحظ جوبيتر إلى مكانٍ مناسب وستتبنى مشاريع جديدة ستبصر النور في أواخر آذار، حاول أن تبتعد عن العصبية والتوتر ومارس الرياضة بانتظام.

توقعات الأبراج لعام 2023 برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني، تعتبر سنة 2023 سنة التمرّد والشغب وهي مهمة بالنسبة لك يا عزيزي برج العقرب ومليئة بالأحداث والتقلبات وأوضاع دقيقة عليك الانتباه لها جدًا، تنتظرك أعمال كثير وتغييرات تقودك لانعطافات كثيرة في حياتك بعد سلسلة مفاوضات ستقدم عليها بداية السنة، إن الأمور لن تحدث من المحاولة الأولى لا بل ستشعر ببعض الضيق والقلق وستستاء من بعض التصرفات في محيطك المهني والعائلي.

توقعات الأبراج لعام 2023 برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول، هذه سنة الانتفاضة، عليك يا عزيزي برج القوس أن تكون على استعداد للمواجهات في هذه السنة الدقيقة، هناك مواجهات وسنة حافلة بالانقلابات والتغييرات والمفاجآت التي ستذهلك في كلّ مرة، سوف تتخذ قرارات بصورة مفاجئة وستضطر إلى الإعلان عنها وسط ذهول الكثيرين، سوف تمر يا عزيزي برج القوس ببعض الأزمات التي ستخرج منها منتصراً إذا تعاملت بليونة مع المتغيّرات التي ستفرض نفسها، عليك التأني وعدم إهمال أي ناحية من نواحي حياتك الصحية والمهنية والشخصية، والمطلوب اتخاذ القرار الصحيح والسريع وعدم الاتكال على الظروف والاحداث، صحتك أفضل يا عزيزي لكن حاول أن تهتم بجمالك أكثر.

توقعات الأبراج لعام 2023 برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني، سوف تكون يا عزيزي برج الجدي سنة العمل الجيد والكثيف والاهتمامات الجديدة والتي تجعل نفسيتك أفضل من السنة الماضية، حضّر نفسك يا عزيزي لأعمال كثيرة تستوجب التركيز ولا تبعثر الأفكار بتفاصيل قد تضللك في بعض الأحيان. سنة هادئة وأنت قادر خلالها على تحقيق كل الآمال إذا عملت بإيجابية وتفاؤل. تقود أعمالك في كل الاتجاهات ما سيتطلب منك سعياً دائماً. قد يطرأ حدث لتطوير بعض القدرات الفطرية التي تتمتع بها، إن الحوافز كثيرة وستحدث تغيرات جذرية في قناعاتك وفي نظرتك لبعض الناس أو المشاريع، حاول أن تلتزم بنادي رياضي وتهتم بوزنك أكثر.

توقعات الأبراج لعام 2023 برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط، هذه السنة تعتبر سنة بركانية وحاسمة واستثنائية وسوف تحمل الكثير من المفاجآت وستعرضك في بعض الأحيان للمصاعب، توقع سنة 2023 أن تكون سنة صاخبة وتجارب غير اعتيادية على مدار السنة وعليك التعامل معها بحكمة، يحمل لك القدر مفاجآت متتالية تربكك في البداية وتسبب بعض الفوضى لكنها ستنعكس عليك إيجاباً لاحقاً لكن عليك الصبر والانتظار، أما من الناحية الصحية حاول أن تهتم بلياقتك أكثر وتبتعد عن الأطعمة الجاهزة قدر المستطاع.

توقعات الأبراج لعام 2023 برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار، سنة 2023 هي سنة الانتقالات الشديدة والمليئة بالتحديات والمواجهات وأيضاً الالتزامات المفاجئة ما سوف يجعلك متأهباً دائماً للمواجهة، أما من الناحية المالية هناك تغييرات مالية جذرية مفاجئة أحياناً وغير متوقعة، وسوف تتحدى الأوضاع المهتزة وقد تحمل سنة 2023 تقلبات سوف تجعلك تغيّر الاتجاهات بطريقة جذرية، صراعات وانقلابات وتحديات وميل إلى التحرر من قيود ضاغطة. فرص مباغتة أمامك وستدرك أنّ الانقلابات سينتج عنها فوائد جديدة، سوف تجني الأموال وتخسر رهانات على غير انتظار، انتبه لصحتك أكثر في سنة 2023 والتزم بنظام غذائي مناسب لك.

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