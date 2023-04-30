البوابة - اعرف كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم الإثنين 1 أيار/ مايو 2023؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك الإثنين 1 أيار/ مايو 2023:

من صفات مواليد برج القوس الروتين ويحب المغامرة وهو صاحب شخصية متفائلة تحب الحياة، كريم إلى أبعد الحدود ولا يتردد في مساعدة من يحتاج إليه، شخصية صريحة وصادقة يكره الكذب ولا يسامح عليه.

توقعات برج القوس اليوم الإثنين 1 أيار/ مايو 2023

توقعات برج القوس على الصعيد الصحي

توقعات برج القوس على الصعيد الصحي حاول أن تبتعد عن الأطعمة الحارة قدر المستطاع لأنك تعاني من تهيج القولون.

توقعات برج القوس على الصعيد المهني

توقعات برج القوس على الصعيد المهني تشعر بالملل من جلسة المنزل ابحث عن عمل ولا تيأس.

توقعات برج القوس على الصعيد العاطفي

توقعات برج القوس على الصعيد العاطفي لا تهتم لنقد الشريك لك وحاول أن تمتص غضبه.

مشاهير برج القوس